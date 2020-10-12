CGTN: Почему Трамп приуменьшает серьезность пандемии COVID-19?

Согласно документам, опубликованным 31 августа подкомитетом по борьбе с коронавирусом Палаты представителей Конгресса США, администрация Трампа принижает опасность пандемии. «Несмотря на то что с июня Белому дому известно о возрастающем количестве случаев заболевания коронавирусом по всей стране», администрация Трампа неоднократно призывала к возобновлению экономической деятельности. Позиция администрации привела еще к 58 тысячам смертей.

С момента избрания Трампа в 2016 году его главным приоритетом было переизбрание на второй президентский срок.

Даже пандемия и сотни тысяч погибших не могли изменить его планы.

Трамп заявил об «ужесточении» политики по отношению к Китаю, повысив пошлины на китайские товары. Все обвинения американской стороны в отношении Китая направлены на удержание Трампом имеющейся поддержки среди избирателей и заинтересованных групп.

До пандемии в экономике США наблюдался медленный рост, а уровень безработицы снижался. Трамп считал эти улучшения своим достижением.

Крупные корпорации и консервативная элита, поддерживающие Трампа, заинтересованы в сильной экономике США и повышении цен на рынке. Именно поэтому президент сосредоточил свое внимание на показателях фондового рынка, намеренно преуменьшая опасность пандемии.

Трамп отказывался носить маску на публике и нападал на кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена за ношение маски. Однако когда президент в июле наконец-то надел маску, он назвал себя патриотом.

Трамп политизировал тему борьбы с пандемией, обрушившись с критикой на другие страны и перекладывая вину на политических соперников.

До ноябрьских выборов магического лекарства не появится. Единственный способ возобновить экономическую деятельность США — это сначала остановить распространение вируса.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=1OyY7wmCaDo

SOURCE CGTN