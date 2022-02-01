CGTN представляет специальный выпуск в честь Праздника весны на нескольких языках

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CGTN

Feb 01, 2022, 12:09 ET

ПЕКИН, 1 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Накануне празднования китайского Нового года корпорация CGTN представила специальный выпуск Super Night, посвященный году Тигра. Выпуск с участием звезд вышел в эфир 31 января в 19:30 по пекинскому времени сразу на нескольких языках.

Ведущие каналов CGTN приветствовали Праздник весны на английском, испанском, французском, арабском и русском языках.

CGTN's multilingual Spring Festival 'Super Night' special meets global viewers
CGTN's multilingual Spring Festival 'Super Night' special meets global viewers
CGTN's multilingual Spring Festival 'Super Night' special meets global viewers
CGTN's multilingual Spring Festival 'Super Night' special meets global viewers
CGTN's multilingual Spring Festival 'Super Night' special meets global viewers
CGTN's multilingual Spring Festival 'Super Night' special meets global viewers

Послы России, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Перу, Эквадора, Аргентины и других стран в Китае выступили с поздравлениями в честь китайского Нового года. Журналисты и известные личности передали свои пожелания из Сингапура, Нью-Йорка, Гонконга и других городов.

Ночное небо в Пекине, Чунцине, Ухане и Циндао осветили великолепные световые шоу. Достопримечательности ряда городов были украшены логотипом CGTN и официальным девизом зимних Олимпийских игр 2022 года «Вместе за общее будущее» (Together for a Shared Future).

Для проведения пятичасового шоу использовались новейшие технологии, в том числе технологии расширенной реальности (XR), которые помогли происходящему на сцене выйти за границы времени и пространства, поразив зрителей. В разделе специального выпуска, посвященном космосу, были отмечены аэрокосмические достижения Китая, а также памятные моменты, в частности первый раз, когда китайские астронавты использовали ручное телеуправляемое оборудование на орбите.

Ведущие рассказали о китайских обычаях и традициях, упомянув пекинскую оперу, традиционный костюм ханьфу, китайскую кухню и различные танцевальные стили. Специальный выпуск транслировался на нескольких платформах сразу, включая официальный сайт CGTN, Facebook, YouTube и Twitter.

Праздник весны (китайский Новый год) является самым главным событием в Китае и других странах Восточной Азии. В этот праздник принято собираться всей семьей и обмениваться пожеланиями на Новый год. В китайской культуре каждый лунный год соответствует одному из 12 животных в китайском зодиаке. Наступающий год будет годом Тигра.

Специальный выпуск Super Night 2022 корпорации CGTN доступен по ссылке:

https://news.cgtn.com/news/2022-01-31/CGTN-s-Super-Night-is-on-air--17h3f5OO0QU/index.html 

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Hpoe031PG2c 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1737782/CGTNs_multilingual.jpg

SOURCE CGTN

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