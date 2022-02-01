CGTN представляет специальный выпуск в честь Праздника весны на нескольких языках

Послы России, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Перу, Эквадора, Аргентины и других стран в Китае выступили с поздравлениями в честь китайского Нового года. Журналисты и известные личности передали свои пожелания из Сингапура, Нью-Йорка, Гонконга и других городов.

Ночное небо в Пекине, Чунцине, Ухане и Циндао осветили великолепные световые шоу. Достопримечательности ряда городов были украшены логотипом CGTN и официальным девизом зимних Олимпийских игр 2022 года «Вместе за общее будущее» (Together for a Shared Future).

Для проведения пятичасового шоу использовались новейшие технологии, в том числе технологии расширенной реальности (XR), которые помогли происходящему на сцене выйти за границы времени и пространства, поразив зрителей. В разделе специального выпуска, посвященном космосу, были отмечены аэрокосмические достижения Китая, а также памятные моменты, в частности первый раз, когда китайские астронавты использовали ручное телеуправляемое оборудование на орбите.

Ведущие рассказали о китайских обычаях и традициях, упомянув пекинскую оперу, традиционный костюм ханьфу, китайскую кухню и различные танцевальные стили. Специальный выпуск транслировался на нескольких платформах сразу, включая официальный сайт CGTN, Facebook, YouTube и Twitter.

Праздник весны (китайский Новый год) является самым главным событием в Китае и других странах Восточной Азии. В этот праздник принято собираться всей семьей и обмениваться пожеланиями на Новый год. В китайской культуре каждый лунный год соответствует одному из 12 животных в китайском зодиаке. Наступающий год будет годом Тигра.

Специальный выпуск Super Night 2022 корпорации CGTN доступен по ссылке:

https://news.cgtn.com/news/2022-01-31/CGTN-s-Super-Night-is-on-air--17h3f5OO0QU/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Hpoe031PG2c

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1737782/CGTNs_multilingual.jpg

SOURCE CGTN