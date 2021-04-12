CGTN: Путь от образованных студентов до радикализированных экстремистов в Синьцзяне

Долкун стал участником Движения за независимость Восточного Туркестана, во время обучения в магистратуре. В 2014 году эта организация изменила свое название на Исламскую партию Туркестана (ИПТ). Эта группа несет ответственность за многочисленные убийства в Синьцзяне, и ООН включила ее в список террористических организаций.

Долкун рассказал, что оказываемое на него «философское влияние» было постепенным и ненавязчивым. Вскоре он начал ощущать свою «бесполезность» и воспринимать людей, не разделяющих его веру как «неверных». В 2019 году Долкуна приговорили к семи годам лишения свободы за подстрекательство к терроризму и другие преступления. Теперь он считает, что главным смыслом его жизни является возвращение на правильный путь и осознание своей ценности на этом пути. Он хочет использовать свой жизненный опыт, для того чтобы предостеречь других молодых людей, привлеченных идеологией радикализма.

Дилнур рассказала, что начала посещать лекции по Корану из любопытства. По мере того как девушка стала проявлять бóльшую заинтересованность в изучении Корана, она стала замечать «постоянные попытки» индоктринации и почувствовала себя, как «в вакууме». Затем ей начали показывать видеоролики о подготовке террористов в лагерях и было предложено осуществлять задания в разных странах.

«Я чувствую себя обманутой и использованной», — говорит Дилнур.

Это одна из многих историй, вошедших в эксклюзивный документальный фильм CGTN «Война в тени: проблемы борьбы с терроризмом в Синьцзяне». Посмотреть этот документальный фильм полностью можно здесь.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-02/From-well-educated-students-to-radicalized-extremists-in-Xinjiang-Z7JZcRJ9gk/index.html

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=QL8KLPiTSMc

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1484974/CGTN_exclusive_documentary.jpg

SOURCE CGTN