CGTN: Работа на железной дороге: семейное наследие трех поколений

«Я продолжаю претворять в жизнь мечту своего отца и деда», — говорит Ли Хайфен (Li Haifeng), осмотрщик подвижного состава в железнодорожном депо Синин — месте, где поезда Цинхай-Тибетской железной дороги дают свой первый гудок.

31-летний Ли занимается поиском и устранением скрытых неисправностей в оборудовании каждого вагона для обеспечения безопасности каждого рейса, совершаемого поездом. На данный момент он работает по этой специальности около семи лет, что составляет лишь незначительную часть того времени, которое ей посвятили его отец и дед.

Яблоко от яблони недалеко падает

Эта история началась в 1958 году, когда его дед Ли Ванфу (Li Wangfu), уроженец провинции Шаньдун на востоке Китая, перевелся на работу в Синин из управления железной дороги в Даньдуне. «Я прибыл сюда 15 августа 1958 года», — рассказал Ли Ванфу корреспонденту CGTN. В свои 80 лет он все еще ясно помнит эту дату. После длительной поездки по ухабам перед его глазами предстала бесплодная земля, ярко освещенная прямыми солнечными лучами.

После открытия железнодорожного депо Синин в октябре 1959 года Ли Ванфу стал одним из немногих осмотрщиков подвижного состава на малонаселенном плато. В то время он занимался поиском неисправностей и капитальным ремонтом при помощи немногочисленных неуклюжих инструментов в дневное время, ночуя в погребе, выкопанном им самостоятельно со своими товарищами по работе на холме, расположенном вблизи станционного депо.

«В то время мы шли туда, где в нас нуждались», — говорит он. Каждый день он возвращался с работы в одежде, пропитанной темным машинным маслом. Его упорный труд был вознагражден. В 1984 году, когда началась эксплуатация железной дороги, связывающей Синин и Голмуд, являющиеся соответственно первым и вторым по величине городами провинции Цинхай, он стал одним из первых руководителей подразделений по контролю подвижного состава, работающих на Цинхай-Тибетском нагорье.

Его сын пошел по стопам отца. Ли Сюджинь (Li Xiujin) решил попробовать свои силы в ремонте подвижного состава в значительной мере под влиянием своего отца Ли Ванфу. «Мой отец однажды взял меня с собой на поезд, и я почувствовал, что это по-настоящему хорошая работа, — вспоминает он. В 1983 году он был переведен на работу в депо Голмуд. — Тогда нам понадобилось два дня, чтобы добраться из Синина в Голмуд, а вокруг были только песок и щебень».

Ли Сюджинь и его товарищи по работе жили в небольшой, насквозь продуваемой мазанке, каждый день нося с собой на работу свои ремонтные молотки. За последние 37 лет он стал свидетелем бурного развития железнодорожных технологий, которое существенно облегчило процедуры контроля подвижного состава.

В 2012 году, на фоне общенационального технологического развития, в Цинхайской железнодорожной сети был внедрен целый ряд устройств для автоматического обнаружения неисправностей. Ли Сюджинь освоил современную технику и стал системным аналитиком TFDS — системы обнаружения неисправностей при эксплуатации подвижного состава. «Теперь я могу ежедневно проверять около 300 поездов с помощью компьютера».

По словам специалиста в третьем поколении Ли Хайфена, раньше работа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава основывалась больше на опыте людей, однако в наши дни «всесторонние навыки», базирующиеся на технических знаниях, также являются залогом безопасности пассажиров.

От паровозов до электропоездов

В 50-е и 60-е годы поездка на поезде длилась сутками под грохот колес — это была эпоха господства пара на железных дорогах. Паровозы помогли миру совершить первую промышленную революцию и уверенно двигали человеческую цивилизацию вперед на протяжении следующих 150 лет.

В Китае производство и эксплуатация паровозов продолжались до конца 80-х годов, хотя большинство из них было выведено из строя значительно раньше. В 60-е годы поезда с паровой тягой обеспечивали расширение железнодорожных сетей страны, стимулируя ее социально-экономическое развитие.

Ли Ванфу был свидетелем постепенного вытеснения морально устаревшей техники и появления тепловозов, а затем и электровозов. «Сейчас у нас все электрифицировано».

За последние десятилетия китайская железнодорожная техника практически полностью устарела. Его сын и внук наблюдали непостижимые изменения. «Раньше на участке Синин-Голмуд поезд двигался со скоростью всего лишь 50 километров в час, а теперь она может достигать 160 километров», — отмечает Ли Хайфен.

В настоящее время Китай имеет крупнейшую в мире сеть высокоскоростных железных дорог, а также передовые методы осмотра технического оснащения и оборудования подвижного состава.

«Мы перешли от тяжелого ручного труда к умственной работе и сейчас действуем точь-в-точь как врач в больнице, — рассказывает Ли Сюджинь. — Мы просто сидим в помещении, просматриваем фотографии, снятые высокоскоростными камерами, и сообщаем о проблемах осмотрщикам на местах с помощью TFDS».

Для Ли Хайфена эта работа гораздо менее трудоемка, но требует большего объема знаний. Поезд, на котором он работает, имеет окна со встроенными УФ-фильтрами, кислородные генераторы и устройства автоматической переработки выделений, а также множество других современных технических средств.

«Работать с подвижным составом нелегко, поскольку необходимо заботиться о безопасности каждого пассажира. Это как быть "врачом", который знает все о своем поезде и выписывает нужный рецепт», — говорит Ли Хайфен.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=rI0QrsdQQXU

SOURCE CGTN