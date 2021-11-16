CGTN: Си-Байден: «детальная и углубленная» беседа по Тайваню, торговле и изменению климата

Долгожданная виртуальная встреча состоялась после года взлетов и падений в двусторонних отношениях.

Принципы двусторонних связей в новую эпоху

Си Цзиньпин заявил Байдену, что тремя принципами развития китайско-американских отношений в новую эпоху являются взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество.

Подчеркнув важность прочных и устойчивых отношений между Китаем и США, он выразил готовность сотрудничать с Байденом в целях достижения консенсуса и принятия активных мер для продвижения двусторонних связей в позитивном направлении.

Он также выразил надежду на то, что Байден продемонстрирует «политическое лидерство» с целью вернуть политику США в отношении Китая на «рациональный и прагматичный» путь.

«Китай и США нуждаются в расширении связей и сотрудничества. Каждая из стран хорошо справляется со своими внутренними делами, в то же время принимая на себя долю международной ответственности и работая совместно над продвижением благородного дела международного мира и развития», — заявил он.

Байден согласился с тем, что США и Китай как крупнейшие страны несут ответственность перед всем миром и своими народами.

«Обе стороны должны вести открытый и откровенный диалог для улучшения понимания намерений друг друга и обеспечения того, чтобы конкуренция между двумя странами была справедливой и здоровой и не приводила к конфликту», — заявил президент США.

Приоритетные области, требующие совместных усилий

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США должны возглавить процесс глобального реагирования на нерешенные проблемы, расширить пространство для двустороннего сотрудничества, преодолевать разногласия и решать деликатные вопросы в конструктивном ключе, а также усилить координацию и взаимодействие по важнейшим международным и региональным вопросам.

Он заявил, что обе страны должны в полной мере использовать каналы и механизмы диалога по линиям дипломатии, безопасности, экономики, финансов и изменения климата в целях развития практического сотрудничества и решения конкретных вопросов.

Си Цзиньпин подчеркнул принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу, заявив, что полное воссоединение страны — это стремление, разделяемое всей китайской нацией. «Если сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, спровоцируют нас, заставят нас действовать вопреки желанию или даже перейдут "красную черту", то мы будем вынуждены принять решительные меры», — отметил он.

Байден вновь подтвердил приверженность давней политике правительства США, поддерживающей единство Китая, и заявил, что США не поддерживают «независимость Тайваня».

Он сообщил, что США будут работать с Китаем на основе взаимного уважения и мирного сосуществования, расширять взаимодействие, сокращать недопонимание и конструктивно устранять разногласия, призвав к совместным усилиям по решению таких глобальных проблем, как пандемия COVID-19 и изменение климата.

С китайской стороны во встрече участвовали директор Главного управления Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Дин Суэсян (Ding Xuexiang), заместитель премьер-министра Лю Хэ (Liu He), директор Комиссии Центрального комитета КПК по иностранным делам Ян Цзечи (Yang Jiechi), государственный советник и министр иностранных дел Ван И (Wang Yi), а также заместитель министра иностранных дел Се Фэн (Xie Feng).

Со стороны США на встрече присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен (Antony Blinken), министр финансов Джанет Йеллен (Janet Yellen), советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan), координатор по индо-тихоокеанским вопросам в Совете национальной безопасности Курт Майкл Кэмпбелл (Kurt Michael Campbell) и старший директор по Китаю Лора Розенбергер (Laura Rosenberger).

https://news.cgtn.com/news/2021-11-16/Xi-Biden-meeting-Taiwan-question-trade-climate-change-top-agenda-15eAZVw5uLK/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=xnp-yHZ0wBw

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SOURCE CGTN