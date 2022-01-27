CGTN: Си Цзиньпин направляет поздравительное письмо в адрес форума CMG

ПЕКИН, 27 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес первого Форума China Media Group (CMG), открывшегося в среду вечером в Пекине.

В связи с приближением пекинской Зимней Олимпиады лидер государства в своем письме пообещал, что Китай обеспечит миру проведение четко организованной, безопасной и блистательной Зимней Олимпиады.

Отметив, что форум посвящен теме «Вместе за высокотехнологичную зимнюю Олимпиаду», Си Цзиньпин выразил надежду на то, что участники форума смогут объединить свои знания и опыт в ходе дискуссий и внести свой вклад в демонстрацию уникального колорита спортивных состязаний на льду и снегу, передавая Олимпийский дух и ускоряя развитие зимних видов спорта.

К поздравлениям председателя Си присоединился член Политбюро Центрального комитета Коммунистической Партии Китая (КПК) и руководитель Отдела пропаганды Центрального комитета КПК Хуан Куньмин (Huang Kunming).

Поздравительное письмо китайского лидера Си Цзиньпина демонстрирует уверенность Китая в успешном проведении Зимней Олимпиады, а также уверенность главы страны в том, что СМИ сыграют важную роль в распространении Олимпийского движения и стимулировании Олимпийского духа, заявил товарищ Хуан, также выступивший с речью.

Наряду с этим он сообщил, что Китай полностью готов к оказанию «всеобъемлющих, высокоэффективных и удобных услуг» представителям средств массовой информации со всего мира, и выразил свою надежду на то, что сотрудники информационных агентств будут освещать Пекин-2022 с использованием «новаторских принципов, методов и средств в целях создания объективной, честной, позитивной и здоровой интернациональной среды для формирования общественного мнения».

Он подчеркнул важность укрепления солидарности и сотрудничества средств массовой информации, а также стимулирования новаторских подходов перед лицом невиданных за 100 лет изменений, на которые наложились последствия беспрецедентной пандемии.

Кроме того, он привлек внимание к роли СМИ в устранении препятствий для обменов и взаимного обучения, а также в укреплении межчеловеческих связей.

Форум на тему «Вместе за высокотехнологичную зимнюю Олимпиаду» был проведен корпорацией CMG совместно с Олимпийским комитетом Китая и Пекинским оргкомитетом зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года при поддержке Министерства науки и технологий КНР.

В работе форума виртуально и лично поучаствовали представители 145 средств массовой информации и международных организаций из 78 стран.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-26/Xi-sends-congratulatory-letter-to-CMG-Forum-178RLEomYZW/index.html

SOURCE CGTN