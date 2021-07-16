CGTN: Согласно рейтингу Bloomberg по COVID-19: на первом месте бизнес, на последнем -- люди

Редакция CGTN First Voice изучила показатели, используемые агентством Bloomberg для ранжирования стран, и делает вывод, что они имеют очень сильный уклон в сторону бизнеса. Из 12 компонентов только четыре оценивают «качество жизни», два из которых могут считаться оценивающими экономическую активность. При таком подходе США, имеющие наивысший показатель смертности от COVID-19 в мире и потерявшие более 600 тысяч жизней американцев, едва попадают в рейтинг.

Кроме того, в оценочной системе данного рейтинга режим самоизоляции рассматривается как порочное явление. В этом раунде, который привел США к скачку на первое место, использовались два дополнительных показателя: «легкость перемещения в то или иное место либо из него» и «количество возобновленных авиаперелетов». В общей сложности имеются четыре компонента, оценивающие скорость снятия ограничений, обусловленных пандемией COVID-19, интерпретируя это так, как если бы их снятие «неизменно и бесспорно являлось хорошей идеей». Те места, где для борьбы с пандемией все еще поддерживается режим самоизоляции, оказываются в невыгодном положении.

«Удерживать экономику на плаву; все остальное не имеет значения, — пишет CGTN First Voice. — Опубликованный агентством Bloomberg рейтинг устойчивости к COVID поддерживает политику предыдущей администрации».

В Соединенных Штатах интересы компаний всегда занимали приоритетное место в политике и процессе ее формирования. Показатели Bloomberg отражают именно тот приоритет, которому следовало правительство США с начала эпидемии.

В США наблюдается новая волна заболеваемости COVID-19, вызванная быстро распространяющимся вариантом «Дельта». Число таких случаев продолжает расти более чем на 30 тысяч ежедневно. Сотни людей в США по-прежнему умирают от вируса. По сообщению ABC, 30% взрослого населения США не вакцинировано от COVID-19 и не планирует этого делать.

«Агентство ратует за устранение связанных с эпидемией барьеров для ведения бизнеса, — заключает CGTN First Voice, — и этот рейтинг подрывает доверие к Bloomberg».

https://news.cgtn.com/news/2021-07-15/Bloomberg-s-COVID-19-ranking-epitomizes-business-first-humans-last--11Ut7LjJxYc/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1574848/image.jpg

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN