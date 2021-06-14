CGTN: Сообщество единой судьбы человечества -- ответ Китая на вопросы Гогена

В своем обращении к ООН в 2017 году председатель КНР Си Цзиньпин дал ответ Китая на вопросы Гогена.

«Передавайте факел мира из поколения в поколение, поддерживайте развитие и обеспечивайте процветание цивилизации: это предмет желания народов всех стран и обязанность, которую должны принять на себя государственные деятели нашего поколения. Предложение Китая заключается в следующем: построение сообщества единой судьбы человечества и достижение общего и взаимовыгодного развития».

Сообщество единой судьбы человечества принадлежит всем людям, уважает суверенитет и отвергает неравенство, при котором слабые зависят от сильных.

Китайское представление о таком сообществе сочетает в себе западную концепцию судьбы, подчеркивающую неизбежность, и индийскую (буддистскую) концепцию, склоняющуюся к случайности.

Необходимым условием является автономия. Исходя из этого, она выходит за рамки различий в национальных интересах. Общие интересы сопутствуют общим обязанностям, которые ведут к общему будущему.

В децентрализованном мире людям необходим руководящий принцип. Именно здесь в игру вступает сообщество единой судьбы человечества.

Эта концепция включает в себя три главные стратегические цели:

Первое. Способствовать общему глобальному развитию, стимулировать общее возрождение человеческих цивилизаций и объединять народы по всему миру.

Второе. Предложить китайское решение проблем, стоящих перед человечеством. Согласно данной концепции, независимость от судьбы выходит за рамки центро-периферийной зависимости, общая судьба превосходит взаимозависимость, а понятие сообщества единой судьбы человечества преобладает над парадоксами.

Третье. Новая эра, характерными особенностями которой являются искусственный интеллект и Интернет вещей, обеспечивает возможность перехода от культурного обмена к новаторству. Это открывает путь к будущему, в котором неуместна теория линейной эволюции, отвергается западный центризм и приходит конец господству антропоцентризма.

Эти идеи лежат в основе сообщества единой судьбы человечества.

Его построение — не пустой лозунг. Оно достижимо посредством реализации инициативы «Один пояс и один путь» — новой формы международных отношений и партнерской сети всемирного взаимодействия.

Взаимосвязь людей ставит во главу угла контроль над ситуацией, а не пассивное принятие неизбежности.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-26/A-human-community-with-a-shared-future-China-s-answer-to-Gauguin--10zuadU9s2Y/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1532301/CGTN_A_human_community_a_shared_future_China_s_answer_Gauguin.jpg

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SOURCE CGTN