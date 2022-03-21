CGTN: совместные усилия Китая и США, необходимые для обеспечения мира и спокойствия в мире

ПЕКИН, 21 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- начиная с пандемии COVID-19 и заканчивая кризисом в Украине международный ландшафт претерпел серьезные изменения, а геополитическая ситуация и глобальное развитие теперь под угрозой.

«Мир не является ни спокойным, ни стабильным», — заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, призвав Китай и США взять на себя свою долю международной ответственности и работать во имя мира и спокойствия во всем мире.

Си Цзиньпин выступил с рядом заявлений в ходе видеоконференции с президентом США Джо Байденом, организованной по просьбе последнего.

«Как лидеры крупнейших стран мы должны думать о том, как должным образом решать глобальные проблемы и, что еще важнее, помнить о глобальной стабильности, а также о работе и жизни миллиардов людей», — заявил Си Цзиньпин в разговоре с Байденом.

После честных и углубленных дискуссий оба лидера согласились предпринять конкретные действия для того, чтобы вернуть китайско-американские отношения на путь устойчивого развития и приложить соответствующие усилия для надлежащего урегулирования украинского кризиса.

«Я очень серьезно воспринимаю сделанные заявления»

Байден вновь сказал Си Цзиньпину, что США не стремятся к новой холодной войне с Китаем, к изменению китайской системы или к оживлению альянсов против Китая, и что США не поддерживают «независимость Тайваня» и не намерены стремиться к конфликту с Китаем. Си ответил: «Я очень серьезно воспринимаю сделанные заявления».

Си Цзиньпин отметил, что отношения между Китаем и США вместо того, чтобы вырваться из сложной ситуации, созданной предыдущей администрацией США, продолжают сталкиваться с растущим числом проблем. В частности, следует отметить, что некоторые люди в США посылали неверный сигнал силам «независимости Тайваня», — заявил Си Цзиньпин, добавив: «Это очень опасно».

По словам Си Цзиньпина, неправильное рассмотрение тайваньского вопроса может иметь разрушительные последствия для двусторонних связей. «Китай надеется, что США уделят этому вопросу должное внимание», — заявил он.

Непосредственная причина нынешней непростой ситуации в отношениях между Китаем и США заключается в том, что некоторые люди на стороне США не последовали важному общему пониманию, достигнутому двумя президентами, и не приняли мер в связи с позитивными заявлениями президента Байдена. Си Цзиньпин подчеркнул, что США неправильно восприняли и неправильно рассчитали стратегические намерения Китая.

Он подчеркнул, что между Китаем и США по-прежнему существуют и будут существовать разногласия: «Что важно, так это держать такие различия под контролем. Устойчивое развитие отношений отвечает интересам обеих сторон», — заявил китайский лидер.

«Чтобы хлопать в ладоши, необходимо две руки»

Видеозвонок в пятницу стал первым разговором между двумя лидерами с момента начала российско-украинского конфликта. Оба лидера подробно изложили свои позиции по этому вопросу и выразили готовность приложить усилия для надлежащего урегулирования кризиса.

Байден выразил готовность к взаимодействию с Китаем во избежание обострения ситуации, на что Си Цзиньпин ответил следующие: «Китай не хочет, чтобы ситуация в Украине привела к более глобальному кризису. Китай выступает за мир и против войны. Такое отношение является неотъемлемой частью истории и культуры Китая».

Китайский лидер озвучил основные принципы, лежащие в основе подхода Китая к кризису в Украине, и отметил, что все стороны должны совместно поддерживать Россию и Украину в проведении диалога и переговоров, которые принесут результаты и приведут к миру.

«Чем сложнее ситуация, тем острее необходимость оставаться хладнокровными и рациональными», — заявил Си Цзиньпин, добавив, что независимо от обстоятельств всегда необходимо политическое мужество для создания пространства для мира и для политического урегулирования.

Цитируя две китайские пословицы: «Чтобы хлопать в ладоши, необходимо две руки», «Кто привязал колокольчик к тигру, тот и должен его снять», — он призвал США и НАТО к диалогу с Россией, с тем чтобы решить суть украинского кризиса и облегчить проблемы безопасности как России, так и Украины.

Отметив, что странам по всему миру и так уже очень трудно из-за пандемии COVID-19, китайский лидер также предупредил, что полномасштабные и неизбирательные санкции только принесут страдания обычным людям.

«В случае их дальнейшей эскалации санкции могут привести к серьезным кризисам в мировой экономике и торговле, финансах, энергетике, продовольствии, а также промышленных и логистических цепочках, что подорвет и без того вялую мировую экономику и приведет к необратимым последствиям», — заявил Си Цзиньпин.

«Китай делает все возможное для мира и будет продолжать играть конструктивную роль», — добавил он.

https://news.cgtn.com/news/2022-03-19/Joint-China-U-S-efforts-needed-for-world-peace-tranquility-18wzA4epIpG/index.html

SOURCE CGTN