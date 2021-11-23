CGTN: Специальная программа "InnoBay 2021" ориентирована на развитие инновационного потенциала региона Большого залива

Представители директивных органов, предприниматели и эксперты поделились своими мнениями по инновациям и развитию технологий в Гонконге в районе Большого залива, а также по мерам, необходимым для дальнейшего использования преимуществ для построения экономики, основанной на инновациях.

В число выдающихся ораторов вошли вице-председатель Национального комитета CPPCC и бывший глава Гонконгского комитета Леунг Чуньин (Leung Chun-Ying), а также нынешний руководитель компании Кэрри Лэм (Carrie Lam). Оба выразили надежду на превращение Гонконга в Центр международных инноваций и глобальный технологический центр.

В то же время заместитель министра по связям с общественностью Центрального комитета КПК и руководитель китайской медиа-группы (CMG) Шэнь Хайсян (Shen Haixiong) поделился своим личным опытом работы в регионе и внес свои предложения на будущее.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-22/-InnoBay-2021-special-program-focuses-on-GBA-s-innovation-dynamism-15oJyFqQg7K/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=n52-QkVEzdU

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1694068/image_1.jpg

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SOURCE CGTN