CGTN: Специальная программа "InnoBay 2021" ориентирована на развитие инновационного потенциала региона Большого залива
Nov 23, 2021, 12:59 ET
ПЕКИН, 23 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- район Большого залива, включающий Гонконг, Макао и девять городов в провинции Гуандун, стал крепким фундаментом для внедрения технологических инноваций в Китае. Для дальнейшего раскрытия технологического и предпринимательского потенциала данного района 22 ноября CGTN и Гонконгский фонд X Foundation, который является благотворительной организацией под эгидой Sequoia China, совместно провели специальную программу "InnoBay 2021".
Представители директивных органов, предприниматели и эксперты поделились своими мнениями по инновациям и развитию технологий в Гонконге в районе Большого залива, а также по мерам, необходимым для дальнейшего использования преимуществ для построения экономики, основанной на инновациях.
В число выдающихся ораторов вошли вице-председатель Национального комитета CPPCC и бывший глава Гонконгского комитета Леунг Чуньин (Leung Chun-Ying), а также нынешний руководитель компании Кэрри Лэм (Carrie Lam). Оба выразили надежду на превращение Гонконга в Центр международных инноваций и глобальный технологический центр.
В то же время заместитель министра по связям с общественностью Центрального комитета КПК и руководитель китайской медиа-группы (CMG) Шэнь Хайсян (Shen Haixiong) поделился своим личным опытом работы в регионе и внес свои предложения на будущее.
https://news.cgtn.com/news/2021-11-22/-InnoBay-2021-special-program-focuses-on-GBA-s-innovation-dynamism-15oJyFqQg7K/index.html
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=n52-QkVEzdU
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1694068/image_1.jpg
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SOURCE CGTN
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