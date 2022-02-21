CGTN: Томас Бах заявил о «фундаментальных» изменениях в зимнем спорте после Олимпиады-2022

Зимние виды спорта ждут фундаментальные изменения после Игр 2022 года в Пекине, которые побудили 300 миллионов китайцев встать на лыжи или коньки.

Это потрясающая цифра».

Согласно статистическим данным Национального статистического бюро Китая, более 346 миллионов китайцев занялись зимними видами спорта после одобрения заявки Пекина на проведение Игр в 2015 году, что свидетельствует о выполнении Китаем своих обязательств.

«Олимпийские игры вне политических споров»

Отметив, что Игры проходили в период «высокой политической напряженности» в мире, Бах заявил, что успех Игр доказал: Олимпиада вне политических споров.

Он рассказал CMG о том, что в Пекине-2022 на него наибольшее впечатление произвели те моменты, когда украинские и российские спортсмены обнимали друг друга, когда китайские спортсмены предлагали своим американским соперникам значки в знак своего гостеприимства, а также когда атлеты аплодировали китайским волонтерам Игр.

«Они продемонстрировали олимпийский дух, — заявил он. — Волонтеры стали послами дружбы, взаимопонимания и мира».

«Беспрецедентный успех» трансляций CMG

Руководитель МОК также отметил, как корпорация CMG освещает Игры на всех своих платформах, назвав это «беспрецедентным успехом».

По имеющимся данным на 17 февраля, за три дня до закрытия Зимней Олимпиады в Пекине было зафиксировано в общей сложности более 48,4 млрд просмотров, что на порядок выше общего числа просмотров Олимпиады-2020 в Токио (проведенной в 2021 году в связи с пандемией), где их количество достигло 47,9 млрд.

По словам Баха, МОК также высоко оценил роль CMG в содействии более глубокому пониманию важности Олимпийских игр китайским народом.

«CMG действительно удалось повысить энтузиазм китайского народа в отношении Игр», — заявил он.

В субботу МОК вручил Кубок Олимпиады китайскому народу в знак признания его поддержки зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

https://news.cgtn.com/news/2022-02-20/Bach-Winter-sports-fundamentally-changed-after-Beijing-2022-17O86wL1qKc/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=f0U_5b9KOAY

SOURCE CGTN