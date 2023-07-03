CGTN UN: Церемония запуска «Путешествия сквозь цивилизации» прошла в ООН

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CGTN UN

03 Jul, 2023, 15:12 ET

CGTN UN представляет выставку «Путешествие сквозь цивилизации», проходящую в штаб-квартире ООН

ВАШИНГТОН, 3 июля 2023 г. /PRNewswire/-- В Организации Объединенных Наций проводится выставка «Путешествие сквозь цивилизации», организуемая Бюро Организации Объединенных Наций CCTV. Выставка продлится до 7 июля.  Официальная церемония открытия состоялась в ООН 29 июня.

На церемонии открытия президент CMG Шень Хайсюн выступил с видеоречью. «Китайская цивилизация способствует инклюзивности и процветанию посредством обменов и взаимного обучения с другими», – заявил он. Он также подчеркнул, что China Media Group будет поддерживать миссию средств массовой информации, заключающуюся в укреплении международных культурных обменов и стимулировании диалога по всему миру.  

«Как сказал генеральный секретарь Гутерриш, разнообразие — это богатство, а не угроза. И Китай, и Организация Объединенных Наций, всегда были сторонниками разнообразия цивилизаций. Проводя эту выставку в ООН, мы демонстрируем нашу решительную поддержку такому разнообразию и деятельности ООН в соответствующих областях». Об этом во время выступления на церемонии заявил постоянный представитель Китая при ООН посол Чжан Цзюнь.

Мигель Анхель Моратинос, Верховный представитель Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций, объяснил, что цивилизация на китайском языке представляет собой совокупное значение двух слов: культуры и просвещения. Он подчеркнул, что просвещение является важной частью цивилизации, заявив, что мы хотим просвещение для решения проблем нашего общества.

На церемонии открытия присутствовали сотни гостей, включая должностных лиц ООН и послов.

Известные артисты из Китая, США и Канады представили яркие выступления с демонстрацией традиционных технологий и искусства Китая, включая интерактивную демонстрацию акупунктуры ушей, чайную церемонию, каллиграфию, музыкальные представления Гуцина и чтение поэзии. 

Впервые ООН включила высокотехнологичную виртуальную игровую программу в традиционную выставку. Высокотехнологичные видеостены на выставке также создавали потрясающие впечатления, демонстрируя изображения объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО – горы Хуаншань и наскальные рисунки Дацзу. 

«Путешествие сквозь цивилизации» спонсируется постоянным представительством Китая при ООН, Ассоциацией китайско-американской дружбы и Клубом китайской книги UNSRC.

Благодаря сочетанию экспонатов это мероприятие дает государствам-членам возможность продемонстрировать богатство своих культур, искусства, традиций и исторических повествований. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ду Руи
[email protected]

(Данный материал распространяется компанией MediaLinks TV, LLC от имени CCTV. Дополнительную информацию можно получить в Министерстве юстиции США, Вашингтон, округ Колумбия)

SOURCE CGTN UN

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