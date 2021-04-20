CGTN: Университеты должны играть жизненно важную роль в процессе модернизации Китая
Apr 20, 2021, 09:21 ET
ПЕКИН, 20 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Ведущие китайские университеты будут играть более значительную роль в развитии страны на протяжении следующих пяти лет и в дальнейшей перспективе, поскольку вторая по величине экономика мира намеревается войти в число лидеров по внедрению инноваций.
Университет Цинхуа — один из наиболее престижных вузов Китая — несомненно, является одним из важнейших участников этого процесса.
Во время своей инспекционной поездки в этот университет, состоявшейся в понедельник, председатель КНР Си Цзиньпин призвал к созданию университетов мирового класса с китайскими особенностями, которые будут служить цели национального возрождения.
Этот визит прошел за несколько дней до 110-летнего юбилея университета. Товарищ Си, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), поздравил с этим событием преподавателей, студентов и выпускников университета от имени Центрального комитета КПК.
Китай нуждается в научных знаниях «более чем когда-либо»
Си Цзиньпин посетил Академию искусства и дизайна, лабораторию визуализации и оперативной обработки информации, выставку главных достижений университета в образовательной и научной сферах и спортивный зал.
Перед встречей с представителями профессорско-преподавательского состава и студентами на симпозиуме и выступлением с основной речью он интересовался ходом реформирования Цинхуа, развитием кадрового потенциала, новациями в сфере образования и научных исследований, а также ролью университета в обеспечении национального развития.
В этом году исполняется 100 лет с момента основания КПК, отметил Си Цзиньпин, добавив, что 2021 год также является точкой отсчета для нового пути Китая к социалистической модернизации. «Для развития Китая и его правящей партии более чем когда-либо необходимы высшее образование, научные знания и одаренные люди», — подчеркнул он.
Он призвал китайскую молодежь взвалить на свои плечи исторические обязательства и стремиться к национальному возрождению.
Согласно проекту 14-го Пятилетнего плана (на 2021-2025 гг.) социально-экономического развития и долгосрочных целей на период до 2035 года, Китай будет стремиться к инновационному развитию и достижению значимых прорывов в разработке ключевых и базовых технологий.
«В основе механизма модернизации Китая лежит новаторство», — говорится в проекте, призывающем к повышению научно-технической самодостаточности страны.
В нем также заявлено стремление поддерживать развитие высококачественных исследовательских университетов и повышать уровень подготовки первоклассных специалистов в сфере науки и техники.
Си Цзиньпин настоятельно рекомендовал Университету Цинхуа модернизировать систему дисциплин и специальностей, а также взращивать таланты в передовых и ключевых научно-технических областях. Он призвал приложить усилия для преодоления узких мест в ключевых и базовых технологиях.
Си Цзиньпин и Университет Цинхуа
Университет Цинхуа был основан в 1911 году в Пекине, когда истекали последние месяцы правления династии Цин (1644—1912).
После основания Китайской Народной Республики в 1949 году университет был преобразован в политехнический институт, ориентированный на инженерно-технические специальности. С момента начала реализации китайской политики реформирования и открытости в 1978 году он постепенно преобразовывался в комплексный исследовательский университет, в структуру которого входили 21 школа и 59 факультетов.
С 1975 по 1979 годы Си Цзиньпин был студентом этого университета, где изучал основы органического синтеза на факультете химической инженерии.
Являясь одним из высокопоставленных лиц в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, с 1998 по 2002 год будущий глава государства посещал без отрыва от работы программу повышения квалификации в области марксистской теории и политико-идеологического образования в Школе гуманитарных и общественных наук при Университете, получив в итоге степень доктора права.
Состоявшаяся в понедельник инспекционная поездка стала уже вторым визитом Си Цзиньпина в Университет Цинхуа за период чуть более года. 2 марта 2020 года китайский лидер посетил Школу медицины при Университете, где интересовался ходом научных исследований по COVID-19.
https://news.cgtn.com/news/2021-04-19/Chinese-President-Xi-Jinping-inspects-Tsinghua-University-ZAlAUAd2zC/index.html
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=qFJPeY-yDaY
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SOURCE CGTN
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