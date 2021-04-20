CGTN: Университеты должны играть жизненно важную роль в процессе модернизации Китая

Во время своей инспекционной поездки в этот университет, состоявшейся в понедельник, председатель КНР Си Цзиньпин призвал к созданию университетов мирового класса с китайскими особенностями, которые будут служить цели национального возрождения.

Этот визит прошел за несколько дней до 110-летнего юбилея университета. Товарищ Си, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), поздравил с этим событием преподавателей, студентов и выпускников университета от имени Центрального комитета КПК.

Китай нуждается в научных знаниях «более чем когда-либо»

Си Цзиньпин посетил Академию искусства и дизайна, лабораторию визуализации и оперативной обработки информации, выставку главных достижений университета в образовательной и научной сферах и спортивный зал.

Перед встречей с представителями профессорско-преподавательского состава и студентами на симпозиуме и выступлением с основной речью он интересовался ходом реформирования Цинхуа, развитием кадрового потенциала, новациями в сфере образования и научных исследований, а также ролью университета в обеспечении национального развития.

В этом году исполняется 100 лет с момента основания КПК, отметил Си Цзиньпин, добавив, что 2021 год также является точкой отсчета для нового пути Китая к социалистической модернизации. «Для развития Китая и его правящей партии более чем когда-либо необходимы высшее образование, научные знания и одаренные люди», — подчеркнул он.

Он призвал китайскую молодежь взвалить на свои плечи исторические обязательства и стремиться к национальному возрождению.

Согласно проекту 14-го Пятилетнего плана (на 2021-2025 гг.) социально-экономического развития и долгосрочных целей на период до 2035 года, Китай будет стремиться к инновационному развитию и достижению значимых прорывов в разработке ключевых и базовых технологий.

«В основе механизма модернизации Китая лежит новаторство», — говорится в проекте, призывающем к повышению научно-технической самодостаточности страны.

В нем также заявлено стремление поддерживать развитие высококачественных исследовательских университетов и повышать уровень подготовки первоклассных специалистов в сфере науки и техники.

Си Цзиньпин настоятельно рекомендовал Университету Цинхуа модернизировать систему дисциплин и специальностей, а также взращивать таланты в передовых и ключевых научно-технических областях. Он призвал приложить усилия для преодоления узких мест в ключевых и базовых технологиях.

Си Цзиньпин и Университет Цинхуа

Университет Цинхуа был основан в 1911 году в Пекине, когда истекали последние месяцы правления династии Цин (1644—1912).

После основания Китайской Народной Республики в 1949 году университет был преобразован в политехнический институт, ориентированный на инженерно-технические специальности. С момента начала реализации китайской политики реформирования и открытости в 1978 году он постепенно преобразовывался в комплексный исследовательский университет, в структуру которого входили 21 школа и 59 факультетов.

С 1975 по 1979 годы Си Цзиньпин был студентом этого университета, где изучал основы органического синтеза на факультете химической инженерии.

Являясь одним из высокопоставленных лиц в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, с 1998 по 2002 год будущий глава государства посещал без отрыва от работы программу повышения квалификации в области марксистской теории и политико-идеологического образования в Школе гуманитарных и общественных наук при Университете, получив в итоге степень доктора права.

Состоявшаяся в понедельник инспекционная поездка стала уже вторым визитом Си Цзиньпина в Университет Цинхуа за период чуть более года. 2 марта 2020 года китайский лидер посетил Школу медицины при Университете, где интересовался ходом научных исследований по COVID-19.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-19/Chinese-President-Xi-Jinping-inspects-Tsinghua-University-ZAlAUAd2zC/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=qFJPeY-yDaY

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SOURCE CGTN