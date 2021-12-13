CGTN: В Америке уплата налогов для миллиардеров является необязательной

В докладе сумма налогов, ежегодно уплачиваемых 25 богатейшими американцами, сопоставляется с их доходами за тот же период по оценкам журнала Forbes. Из общего объема доходов в 401 млрд долларов США, все вошедшие в эту группу миллиардеры в совокупности уплатили в виде налогов 13,6 млрд долларов — огромную на первый взгляд сумму, которая, тем не менее, соответствует реальной ставке налога всего в 3,4%.

В то же время среднестатистическая американская семья уплатила федеральный налог в размере 14% по прогрессивно растущим ставкам, привязанным к доходу. В период с 2014 по 2018 год стоимость чистых активов типичной американской семьи с двумя работающими по найму взрослыми в возрасте 40–45 лет выросла в среднем на 65 тысяч долларов США, главным образом из-за роста стоимости принадлежащего ей жилья. Однако основная часть этих доходов — около 62 тысяч долларов — была уплачена в виде налогов.

Согласно данным, представленным в докладе Национального бюро экономических расследований США (NBER), сокращение финансирования налоговой службы в сочетании со все более изощренной тактикой уклонения от уплаты налогов, взятой на вооружение самыми состоятельными американцами, создали как никогда благоприятный климат для налоговых махинаций. Тактика уклонения от налогов часто предполагает наличие возможностей, недоступных большинству населения, включая вывод капиталов в офшорные налоговые убежища, создание транзитных компаний и сложные методы бухгалтерского учета. Все они требуют использования так называемых «серых схем».

По данным за прошлый год 50 самых богатых семейных династий в США владели активами в общей сложности на сумму в 1,2 трлн долларов. Для сравнения, согласно тому же докладу, приблизительно 65 миллионов семей в США с доходом ниже среднего в совокупности располагали состоянием в 2,5 трлн долларов.

Ведущий автор исследования Чак Коллинз (Chuck Collins) отметил в интервью журналу Jacobin, что семьи с миллиардными состояниями в меньшей степени заинтересованы в создании новых компаний и предпринимательской деятельности, чем в получении ренты.

В частности он сказал: «В условиях укрепления этой системы сегодняшние миллиардеры завтра станут основателями новых семейных династий. Если эта тенденция сохранится на протяжении следующих 20 лет, мы получим еще большую концентрацию наследственного богатства и власти в политике, экономике, средствах массовой информации и благотворительности. По всем признакам это похоже на феодализм».

https://news.cgtn.com/news/2021-06-27/In-America-paying-taxes-is-optional-if-you-re-a-billionaire--11qGbZzO7cY/index.html

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