CGTN: в чем секрет народной любви и поддержки китайской армии?

История Народно-освободительной армии Китая (НОАК) неразрывно связана с судьбой нации со времен ее учреждения 93 года назад. "НОАК всегда была, есть и будет частью китайского народа, преданно служащей его интересам и идущей рука об руку в горе и радости", - отметил председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи на торжественной церемонии по случаю празднования 90-летия со дня основания национальных вооруженных сил 1 августа 2017 года. "Народная армия всегда готова дать отпор врагам и помочь людям в опасности", - подчеркнул он. И в этом году вооруженные силы доказывают это утверждение на деле – выступив единым фронтом с гражданским населением в "войне" против коронавируса и наводнений.

"Ни шагу назад"

После вспышки эпидемии нового коронавируса в китайском Ухане около 4 000 военных медиков отправились на помощь местным врачам. За период с января по апрель они вылечили 7 000 человек и спасли десятки жизней.



"Мы, Народно-освободительная армия Китая, клянемся никогда не отступать перед лицом опасности и стойко защищать мир и здоровье нашего народа", - заявил военный врач, работавший в отделении интенсивной терапии уханьской больницы "Хошэньшань".



По окончании своей миссии в Хубэе военнослужащие получили личную благодарность от Си Цзиньпина , который также является генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета. Высоко оценив их труд, глава государства отметил, что эпидемия стала "настоящим испытанием" для боеготовности армии, и вооруженные силы страны победили в этой "войне", благодаря полной самоотдаче, обширной компетенции и высокому профессионализму.

Защитники народа

Летом тысячам военнослужащих НОАК пришлось сразиться с новым опасным врагом – разрушительными наводнениями в прибрежных районах Янцзы, вызванных непрекращающимися проливными дождями. Уровень воды в реке и близлежащих озерах поднялся до сравнимого с катастрофическим наводнением 1998 года.

Си Цзиньпин призвал НОАК и Народную вооруженную милицию Китая (НВМ) принять активное участие в спасательных операциях и ликвидации последствий стихийного бедствия.



"Мы - народная армия и сегодня наше место на передовой", - заявил Сяо Шуай, боец подразделения НВМ в юго-западной провинции Сычуань.



Чжан Хунбин, чиновник муниципального правительства провинции Аньхой, назвал солдат и офицеров, сражавшихся с наводнением, "настоящей народной армией".



"Прибытие войск мгновенно вселяло в людей чувство безопасности", - отметил он.



На фоне активных усилий КНР по усилению собственной военной мощи Си Цзиньпин призвал военнослужащих соблюдать базовый принцип НОАК - "всем сердцем и душой служить народу Китая".



По его словам, армия должна "преодолевать все трудности плечом к плечу с народом" и неизменно оставаться защитником, пользующимся "доверием, поддержкой и любовью людей".

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=gE1HnP04k5M

SOURCE CGTN