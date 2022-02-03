CGTN: Владимир Путин уверен в превосходном уровне проведения пекинской Олимпиады

ПЕКИН, 3 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- В этом году Праздник весны в Китае несет в себе дополнительный повод для радости — скоро начнутся зимние Олимпийские игры. В честь этого грандиозного события Китай посетит президент России Владимир Путин, который примет участие в церемонии открытия.

Накануне визита глава корпорации China Media Group (CMG) Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong) взял интервью у российского президента. Поприветствовав его в Пекине, он расспросил Владимира Путина о спорте и отношениях с Китаем.

Путин уже не первый раз дает интервью г-ну Шэню. Четыре года назад они уже встречались в Москве. Это было первое интервью российского президента китайским СМИ в Кремле.

Ожидания Путина по поводу Игр в Пекине 2022 г.

«Я уверен, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут на превосходном уровне. Я желаю всем участникам Олимпиады удачи и успехов в соревнованиях, а гостям — ярких впечатлений и радости», – заявил Владимир Путин, говоря о своих ожиданиях от предстоящей Олимпиады.

По мнению Путина, великолепный уровень организации Олимпийских игр поможет спортсменам проявить свой характер, продемонстрировать мастерство и достичь своих целей в честной и бескомпромиссной борьбе.

По его словам, Россия всегда была привержена традиционным олимпийским ценностям: «Россия выступает против попыток политизировать спорт или использовать его как инструмент для принуждения, недобросовестной конкуренции и дискриминации».

Около трех тысяч спортсменов из 90 стран соберутся в Пекине для участия в Олимпийских играх. Это событие станет еще грандиознее, чем предыдущие зимние Олимпиады, и принесет еще больше золотых медалей.

Спортивные обмены между Россией и Китаем

В ответ на вопрос о взаимодействии России и Китая в области спорта и физической культуры Путин заявил, что эта сфера занимает важное место в гуманитарном сотрудничестве между двумя странами.

Отметив успехи в детско-юношеском хоккее, российский президент упомянул о сотрудничестве России и Китая в области спорта и физической культуры в 2022-2023 гг., о котором было объявлено в декабре 2021 г. По мнению Путина, этот год станет знаковым для обеих стран.

В программу вошли около 500 спортивных мероприятий для молодежи и широкой публики, а также ряд образовательных, спортивно-научных и кадровых инициатив.

Развитие двусторонних отношений на основе равноправия и вне любых идеологий

Как заметил г-н Шэнь, Россия и Китай с самого начала рассматривали друг друга в качестве дружественных стран. Позже два государства перешли к конструктивному партнерству во всех возможных сферах, включая стратегическое взаимодействие. В июне 2019 г. эти отношения перешли на новый уровень для координации действий по созданию общего благополучия в новую эпоху. В июне прошлого года стороны продлили действие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой еще на пять лет.

Отношения между Россией и Китаем развиваются на основе равноправия и вне идеологий, подчеркнул Путин, добавив, что «данное партнерство ценно само по себе и отличается устойчивостью к внешнему воздействию, не зависит от политического климата и не направлено против кого бы то ни было».

Китай по-прежнему лидирует в списке торговых партнеров России, подтвердил российский президент, сославшись на предварительные итоги прошлого года, в котором объем двусторонней торговли достиг исторического максимума, составив 140 млрд долл. США в условиях пандемии.

Ключевую роль в развитии сотрудничества между двумя странами сыграли регулярные встречи глав государств, сказал Путин.

Со времени последнего визита Путина в Китай прошло почти три года. Предстоящая поездка станет его 38-й встречей с председателем КНР Си Цзиньпином с 2013 г.

https://news.cgtn.com/news/2022-02-03/Putin-believes-Beijing-to-host-Winter-Olympics-of-highest-standards-17lnQsbhtCM/index.html

SOURCE CGTN