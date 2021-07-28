CGTN: Всемирный онлайн-опрос: поиск источников происхождения COVID-19 политизирован

Twitter:

90% испаноязычных, 88% франкоязычных, 83% русскоязычных, 70% англоязычных и 68% арабоязычных пользователей сети согласились с тем, что выводы о происхождении COVID-19 политизированы.

Facebook:

В среднем 83% англоязычных, испаноязычных, франкоязычных, арабоязычных и русскоязычных пользователей сети согласились с тем, что выводы о происхождении COVID-19 политизированы.

Chinese Weibo:

Без малого 95% респондентов считают, что «проблема происхождения COVID-19 политизирована», что свидетельствует о высокой степени консенсуса.

Анализируя результаты опроса, CGTN Think Tank обнаружил, что в этих комментариях часто появляются некоторые ключевые слова: «политическое давление», «санкции США», «контроль над СМИ», «экономическая компенсация» и «сдерживание развития Китая».

Второй из трех вопросов в онлайн-опросе CGTN Think Tank звучал следующим образом: «Поддерживаете ли вы расследования источников происхождения COVID-19 во многих странах?»

Результаты опроса показывают, что 83% англо-, испано-, франко, арабо- и русскоязычных респондентов в Twitter поддерживают проводимые во многих странах расследования, связанные с отслеживанием источников происхождения. На Facebook доля положительно относящихся к этому составила 79%, а на китайском Weibo — целых 93%.

В ответ на вопрос CGTN Think Tank «Какая задача является самой насущной в борьбе с COVID-19 в глобальном масштабе?» значительное число респондентов со всего мира из пяти возможных вариантов ответа, а именно: расширение поставок вакцин, активизация медицинского лечения, немедленное отслеживание источников происхождения вируса, установление режима изоляции в зонах вспышки и снятие запрета на передвижение — выбрало расширение поставок вакцин, активизацию медицинского лечения и установление режима изоляции в зонах вспышки. Вариант немедленного отслеживания источников происхождения вируса был оставлен без внимания с высокой степенью единодушия. В Twitter с немедленным отслеживанием источников происхождения вируса согласились лишь около 17% респондентов, тогда как на Facebook этот вариант выбрали только 2% испаноязычных респондентов.

https://newsus.cgtn.com/news/2021-07-27/Global-online-poll-shows-the-origins-of-COVID-19-became-politicized-12eaxXkgzQY/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1582368/Image1.jpg

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SOURCE CGTN