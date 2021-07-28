CGTN: Всемирный онлайн-опрос: поиск источников происхождения COVID-19 политизирован
Jul 28, 2021, 09:08 ET
ПЕКИН, 28 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Информационно-аналитический центр CGTN Think Tank опубликовал результаты всемирного онлайн-опроса общественного мнения, в котором 80% респондентов считают, что проблема отслеживания источников происхождения COVID-19 политизирована.
Результаты опроса, проводившегося с раннего утра 24 июля по пекинскому времени, доступны на нескольких официальных языках ООН, а именно: китайском, английском, русском, французском, испанском и арабском. По состоянию на 22:00 25 июля среди пользователей сети, участвовавших в опросе:
Twitter:
90% испаноязычных, 88% франкоязычных, 83% русскоязычных, 70% англоязычных и 68% арабоязычных пользователей сети согласились с тем, что выводы о происхождении COVID-19 политизированы.
Facebook:
В среднем 83% англоязычных, испаноязычных, франкоязычных, арабоязычных и русскоязычных пользователей сети согласились с тем, что выводы о происхождении COVID-19 политизированы.
Chinese Weibo:
Без малого 95% респондентов считают, что «проблема происхождения COVID-19 политизирована», что свидетельствует о высокой степени консенсуса.
Анализируя результаты опроса, CGTN Think Tank обнаружил, что в этих комментариях часто появляются некоторые ключевые слова: «политическое давление», «санкции США», «контроль над СМИ», «экономическая компенсация» и «сдерживание развития Китая».
Второй из трех вопросов в онлайн-опросе CGTN Think Tank звучал следующим образом: «Поддерживаете ли вы расследования источников происхождения COVID-19 во многих странах?»
Результаты опроса показывают, что 83% англо-, испано-, франко, арабо- и русскоязычных респондентов в Twitter поддерживают проводимые во многих странах расследования, связанные с отслеживанием источников происхождения. На Facebook доля положительно относящихся к этому составила 79%, а на китайском Weibo — целых 93%.
В ответ на вопрос CGTN Think Tank «Какая задача является самой насущной в борьбе с COVID-19 в глобальном масштабе?» значительное число респондентов со всего мира из пяти возможных вариантов ответа, а именно: расширение поставок вакцин, активизация медицинского лечения, немедленное отслеживание источников происхождения вируса, установление режима изоляции в зонах вспышки и снятие запрета на передвижение — выбрало расширение поставок вакцин, активизацию медицинского лечения и установление режима изоляции в зонах вспышки. Вариант немедленного отслеживания источников происхождения вируса был оставлен без внимания с высокой степенью единодушия. В Twitter с немедленным отслеживанием источников происхождения вируса согласились лишь около 17% респондентов, тогда как на Facebook этот вариант выбрали только 2% испаноязычных респондентов.
https://newsus.cgtn.com/news/2021-07-27/Global-online-poll-shows-the-origins-of-COVID-19-became-politicized-12eaxXkgzQY/index.html
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1582368/Image1.jpg
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SOURCE CGTN
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