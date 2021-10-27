CGTN: Встреча Зимней мечты с Китайской мечтой: Китай выполняет Олимпийские обещания

ПЕКИН, 27 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- В 1908 году журнал "Tianjin Youth" задался вопросом: «Когда Китай сможет провести Олимпийские игры?» С началом 100-дневного обратного отсчета перед Зимней Олимпиадой 2022 года в Пекине эта вековая мечта осуществится снова.

Эмблема Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине называется "Winter Dream" («Зимняя мечта»), что предвещает осуществление Зимней Олимпийской мечты Китая: привлечь большее число китайцев к участию в зимних видах спорта, превратить Китай в спортивную державу и содействовать развитию зимних видов спорта и Олимпийскому движению по всему миру.

Председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся страстным болельщиком, неоднократно разъяснял свое понимание спорта и брал на себя руководство деятельностью по превращению страны в гигантский спортивный центр, называя эту цель частью китайской Мечты о национальном возрождении.

Торжественное обещание Китая

«Пекин!» 31 июля 2015 года этот город был во второй раз назван местом проведения Олимпийских игр, в результате чего китайская столица стала первым городом в мире, принимавшим как Летние, так и Зимние Олимпийские игры.

Одну из ведущих ролей, от подачи заявки на проведение Зимней Олимпиады до подготовки к ней, играет председатель КНР Си Цзиньпин.

За несколько часов до того, как члены Международного олимпийского комитета (МОК) отдали свои голоса, Си Цзиньпин, выступая с речью по телевидению, сказал: «Зимние Олимпийские игры 2022 года, в случае их проведения в Китае, будут способствовать обменам и налаживанию взаимопонимания между китайской и другими цивилизациями мира, воодушевят более 1,3 миллиарда китайцев на участие в зимних видах спорта с интересом и энтузиазмом, а также предоставят им еще одну возможность помочь развитию Олимпийского движения и поддержать Олимпийский дух».

Руководитель китайского государства неоднократно инспектировал ход подготовки к Зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года в Пекине и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй на севере страны, подтвердив важность проведения «фантастической, экстраординарной и превосходной» Олимпиады в 2022 году с «экологичным, инклюзивным, открытым и чистым» подходом.

Китай выполняет свои обещания, данные при подаче заявки, от вдохновения целого поколения любителей зимних видов спорта до создания условий для проведения экологически чистых и безопасных Игр.

Устойчивое развитие

Руководствуясь концепцией председателя Си, в прошлом году оргкомитет Beijing 2022 опубликовал свой План устойчивого развития, направленный на обеспечение устойчивого развития по трем направлениям: позитивное воздействие на окружающую среду, новое развитие региона и улучшение жизни людей.

Игры 2022 года станут первыми в истории Олимпиад, где будет применяться технология транскритического прямого охлаждения двуокиси углерода для изготовления льда, обеспечивающая экономию более 40% энергии, потребляемой при использовании традиционного метода.

Это всего лишь одна из 119 конкретных мер в рамках 12 мероприятий, предусмотренных в Плане устойчивого развития.

Во время инспекционной поездки Си Цзиньпин заявил, что Зимние Олимпийские игры 2022 года послужат движущей силой для согласованного развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй.

Это обещание соответствует утвержденной МОК Олимпийской повестке 2020, целью которой является включение Олимпийских игр в долгосрочный план развития города и региона.

Когда-то Чунли был крайне бедным районом Чжанцзякоу с ограниченным доходом от сельского хозяйства. В 2015 году 16,8% из 100 тысяч жителей этого уезда относились к категории людей, живущих ниже официально установленной в Китае черты бедности.

Однако теперь этот горный городок, где будет проходить большинство «снежных» соревнований в рамках Зимней Олимпиады 2022 года, превратился в рай для лыжников. В 2019 году газета New York Times назвала Чунли одним из 52 горнолыжных объектов, которые стоит посетить.

В мае 2019 года этот уезд был официально выведен из состояния нищеты. Около 30 тысяч человек из 126 тысяч жителей Чунли работают на горнолыжных курортах или в связанных с ними компаниях и организациях.

«Игры представляют собой солидную статью дохода, который может быть направлен на ускорение реализации некоторых долгосрочных проектов. Именно это и было сделано в отношении Пекина-2022, и мы многому научились», — заявил исполнительный директор Олимпийских игр Кристоф Дуби (Christophe Dubi).

Создание грандиозного спортивного центра

«Спорт является важным средством улучшения здоровья людей, удовлетворения их стремлений к лучшей жизни и обеспечения всестороннего развития человеческого потенциала», — заявил Си Цзиньпин. Это объясняет, почему китайский лидер стремится превратить страну в грандиозный спортивный центр.

Си Цзиньпин настоятельно призвал страну взять на себя подготовку к Зимней Олимпиаде в Пекине в качестве возможности для содействия популяризации и развитию ледовых и снежных видов спорта. Сейчас эта концепция воплощается в жизнь.

Зимние виды спорта в Китае когда-то считались чужеземным и дорогостоящим развлечением, но благодаря стремлению Си Цзиньпина вовлечь 300 миллионов человек в занятие зимними видами спорта к 2025 году теперь все большее число людей отправляется на катки и горнолыжные склоны.

Пять лет назад в Китае насчитывалось всего 460 горнолыжных курортов. Чтобы сделать лыжный спорт более общедоступным, в стране было ускорено строительство таких объектов, и к концу 2019 года эта цифра выросла до 770.

К концу 2020 года около 2000 начальных и средних школ по всей стране включили зимние виды спорта в свою учебную программу.

Эти меры поощрения массового спорта являются прекрасным воплощением следующих слов Си Цзиньпина: «Основа для создания грандиозного спортивного центра лежит в массовом спорте».

«Председатель Си — настоящий чемпион, и я хочу вручить ему комплект медалей, потому что он имеет четкое представление о важной роли спорта в обществе и значимости спорта для образования молодежи», — заявил в одном из своих интервью президент МОК Томас Бах (Thomas Bach).

https://news.cgtn.com/news/2021-10-26/Winter-Dream-meets-Chinese-Dream-China-delivers-on-Olympic-promises-14FEKl6xHJS/index.html

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SOURCE CGTN