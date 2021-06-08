CGTN выпускает тематическую песню "Media Challengers"

В состав команды CGTN также вошли четыре видеоблогера и лидера мнений, накопивших огромную базу поклонников по всему миру: Шон Гибсон (Shaun Gibson) из Великобритании, Анжелика Смирнова (Anzelika Smirnova) из Латвии, Дзю Дзю (Ju Ju) из провинции Сычуань на юго-западе Китая и Малик Найби (Malik Naibi) из Пекина.

Воплощая в себе стремление молодых людей к своей мечте, эта легкая и жизнерадостная мелодия побуждает создателей контента со всего мира присоединиться к разнообразной международной команде CGTN.

Регистрация для участия в кампании по отбору талантов The Media Challengers завершается в конце июня 2021 года, после чего будет выпущен список наставников и отобранных участников. До завершения кампании в сентябре 2021 года CGTN представит процесс отбора с помощью онлайн-видео и реалити-шоу, проводимых как дистанционно, так и лично.

Участники, включенные в окончательный список, будут входить в глобальный банк талантов CGTN и проходить профессиональное обучение. Лучшие профессионалы получат предложения о работе в качестве штатных сотрудников с полной и частичной занятостью в штаб-квартире компании CGTN в Пекине или ее международных бюро в Вашингтоне, Лондоне и Найроби, а также будут приглашены для участия в специальных программах CGTN в период с 2021 по 2022 год.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-07/CGTN-launches-Media-Challengers-theme-song--10TDv9m5nlS/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=dCPavz2iLX4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1528094/CGTN_anchors.jpg

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SOURCE CGTN