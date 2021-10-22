CGTN: Желтая река: китайская история об экологической защите и высококачественном развитии

Высоко оценив важность Желтой реки как экологического барьера, экономической зоны и объекта культурного наследия в Китае, председатель КНР Си Цзиньпин вновь заявил о необходимости содействия ее экологической защите и высококачественному развитию.

В среду китайский лидер занимался осмотром устья Желтой реки в городе Дунъин провинции Шаньдун на востоке страны. Он посетил док в устье реки, центр экологического мониторинга и природный заповедник общенационального значения в дельте реки Хуанхэ.

Национальная стратегия

«Защита желтой реки имеет критически важное значение для возрождения и устойчивого развития китайской нации», — заявил председатель Си. Это объясняет, почему Китай выделил экологическую защиту и высококачественное развитие бассейна Желтой реки в качестве одной из основных национальных стратегий.

Начиная с провинции Цинхай, Желтая река протекает через девять провинций и автономных районов, а затем впадает в Бохайский залив в Шаньдуне.

Как «экологический коридор», Желтая река, соединяющая Цинхай-Тибетское нагорье, Лёссовое плато и равнины на севере Китая, испытывающие острую нехватку воды, играет важную роль в улучшении экологической среды, борьбе с опустыниванием и обеспечении водоснабжения.

Эта водная артерия длиной 5464 километра питает около 12% населения Китая, орошает около 15% пахотных земель, обеспечивает 14% ВВП страны и снабжает водой более 60 городов.

После 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) председатель КНР посетил все провинции и автономные регионы, находящиеся на территории этого бассейна, делясь своей обеспокоенностью в отношении китайской «матери-реки». Менее чем за год, прошедший с августа 2019 по июнь 2020 г., он инспектировал бассейн Желтой реки четыре раза.

В чем заключаются проблемы?

Во время своих инспекционных поездок председатель Си отметил трудности и проблемы, связанные с защитой Желтой реки, в частности хрупкую экологическую среду, тяжелое состояние дел с сохранением водных ресурсов и необходимость повышения качества развития.

По словам Си Цзиньпина, спокойствие Желтой реки имеет важное значение для стабильности Китая. Хотя эта река не сталкивалась с серьезными опасностями уже много лет, Си Цзиньпин неоднократно призывал государство не ослаблять свою бдительность.

Ее природные и геологические условия вызывали частые наводнения с древних времен. За последние 2500 лет Желтая река разбивала свои дамбы более 1500 раз, а также 26 раз существенно меняла свое течение в низовьях.

В то же время активная промышленная деятельность вдоль Желтой реки отметила ее на карте как одну из наиболее загрязненных рек мира около 10 лет назад, что также привело к ухудшению состояния окружающей среды.

Претворение плана в жизнь

Для решения основных проблем, с которыми сталкивается бассейн Желтой реки, центральное правительство и местные органы власти расположенных вдоль нее регионов приняли ряд мер, ставших примером превращения национальной стратегии из замысла в конкретную практику, демонстрируя при этом стремление Китая к высококачественному развитию.

За последние 70 лет Китай осуществил четыре крупномасштабных проекта по сооружению защитных дамб, построил водоохранные объекты, осуществил два этапа проектов противопаводковой защиты в низовьях реки и завершил строительство стандартной системы обвалования. К 2019 году суммарный объем ила и песка в Желтой реке сократился почти на 30 млрд тонн, а объем осадочного материала в низовой части реки снизился на 11,2 млрд тонн.

Высококачественное развитие бассейна Желтой реки началось с перестройки и преобразования старых промышленных городов, расположенных в верховье реки, развития современного сельского хозяйства в крупных хлебопроизводящих регионах, а также поиска путей оказания помощи жителям прибрежной полосы, находящимся за чертой бедности.

Страна также создала в этом бассейне более 400 природоохранных территорий с водно-болотными угодьями и национальных парков. Одним из примеров является Национальный природный заповедник «Дельта Желтой реки», который Си Цзиньпин посетил в минувшую среду.

Заповедник площадью около 153 тысяч гектаров с водно-болотными угодьями, составляющими более 70% от всей его территории, имеет важное значение для зимовки и стоянки перелетных птиц, включая дальневосточного аиста — вида птиц, находящегося под угрозой исчезновения.

Ранее в октябре Китай обнародовал план защиты и развития бассейна Желтой реки на период до 2030 года, который служит руководством для разработки политики и планирования инженерно-технических проектов в бассейне для решения существующих проблем. Страна также ускоряет свою законодательную работу в целях содействия сохранению окружающей среды и высококачественному развитию в бассейне Желтой реки.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-21/Xi-Jinping-inspects-Yellow-River-estuary-14xxlj4xQre/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Nzj3FiccvmA

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SOURCE CGTN