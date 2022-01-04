CGTN: значимость 2021-го для построения современного социализма в Китае

CGTN: 2021-й стал значимым этапом подготовки Китая к построению современной социалистической страны

ПЕКИН, 4 января 2022 г. /PRNewswire/ -- 2021 год был несомненно экстраординарным для Китая. Он ознаменовал начало 14-й Пятилетки (2021-2025). Кроме того, в этом году совпали сроки реализации двух китайских целей столетия — построения среднезажиточного общества и создания великой современной социалистической страны во всех отношениях.

«Минувший год стал исключительно важным», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении 2022 года.

Как Китай готовился к началу построения современной социалистической страны в 2021-м?

Удачный старт

Согласно официальным данным, опубликованным 18 января 2021 года, в 2020 году валовый внутренний продукт (ВВП) Китая превысил 100 трлн юаней (около 15,42 трлн долл. США).

В начале января Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета КПК и председателем Центрального военного совета, провел занятие в Партийной школе Центрального комитета КПК.

Он призвал более 190 присутствовавших должностных лиц провинций и министерств стремиться к удачному старту в полномасштабном построении современной социалистической страны.

Около двух недель спустя, председательствуя на групповом занятии Политбюро Центрального комитета КПК, товарищ Си вновь заявил о необходимости обеспечения устойчивого экономического и социального развития, поскольку «первый шаг», предусмотренный 14-м Пятилетним планом, имеет решающее значение.

Позднее в марте Китай представил окончательный вариант своего плана национального развития на следующие 5 и 15 лет, в котором основное внимание уделяется устойчивому экономическому росту, внедрению модели экономического роста с «двойной циркуляцией» и инновационных промышленных систем, а также развитию сельских районов.

«На протяжении всего года мы прилагали максимум усилий, и это принесло свои плоды», — заявил Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении китайскому народу.

Ориентиры в рамках нового принципа развития

По сравнению с предыдущими пятилетними планами 14-й Пятилетний план отражает новую парадигму развития — без численного целевого показателя роста ВВП, но с большей нацеленностью на сбалансированное и устойчивое развитие с опорой на отечественный рынок.

Новый принцип развития основан на инновационном, скоординированном, экологически безопасном, открытом и совместном развитии, которое будет указывать и прокладывать путь к внедрению моделей высококачественного развития на практике.

Заложив новаторство в основу своей деятельности по модернизации, Китай совершил ряд научно-технических прорывов, включая запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-13», посадку марсианского зонда «Тяньвэнь-1» на Красной планете, развитие отрасли производства чипов и достижения в области квантовых вычислений.

В 2021 году Си Цзиньпин проинспектировал несколько научно-технических компаний, где неоднократно подчеркивал важность самодостаточности и самоутверждения в сфере высокоуровневого научно-технического прогресса.

Поскольку защита окружающей среды является характерной чертой высококачественного развития, прошлый год отмечен успехами и в этой области. Согласно отчету о состоянии окружающей среды Китая за 2020 год, опубликованному в мае Министерством экологии и охраны окружающей среды, в Китае наблюдается повсеместное улучшение состояния окружающей среды на фоне активизации усилий страны по стимулированию экологически безопасного развития.

Защита окружающей среды и устойчивое развитие бассейна Желтой реки в качестве одной из основных национальных стратегий стали ярким свидетельством усилий Китая по развитию экологической цивилизации.

В октябре прошлого года Китай обнародовал план защиты и развития бассейна Желтой реки на период до 2030 года, который служит руководством для разработки политики и планирования инженерно-технических проектов в бассейне для решения существующих проблем.

После 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) председатель КНР посетил все провинции и автономные регионы, находящиеся на территории этого бассейна, делясь своей обеспокоенностью в отношении китайской «матери-реки». Менее чем за год, прошедший с августа 2019 по июнь 2020 г., он проинспектировал бассейн Желтой реки четыре раза.

«Со временем мы все больше замечаем, каким устойчивым и динамичным стал Китай — страна с дружелюбным и добропорядочным народом, страна, развивающаяся с каждым днем, а также страна, непрерывно прогрессирующая во всех своих начинаниях», — заявил в пятницу Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-03/How-did-China-prepare-in-2021-for-building-a-modern-socialist-country--16uwrdXNaY8/index.html

SOURCE CGTN