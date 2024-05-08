Chamlion представляет передовые решения стоматологической 3D-печати на выставке IDEX 2024

СТАМБУЛ, 8 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Chamlion, революционная сила цифровизации стоматологии, рассчитывает привлечь внимание посетителей Международной выставки стоматологического оборудования (IDEX) 2024 в Турции. Всесторонней демонстрацией интегрированных решений для стоматологической 3D-печати металлом с инновационными 3D-принтерами и машинами для плазменной полировки.

Посетители стенда Chamlion на выставке IDEX 2024 познакомятся с полным процессом производства каркасов частичных стоматологических протезов из сплава CoCr и титана, от 3D-печати до постобработки и конечного результата. Подчеркивая свою приверженность инновациям, Chamlion представит принтер M180 для печати металлом с возможностью печати до 25–30 каркасов на одной рабочей поверхности, что значительно повышает эффективность и снижает затраты.

Специалисты Chamlion на стенде компании будут готовы продемонстрировать полный рабочий процесс и рассказать, как их решения могут полностью изменить работу стоматологической лаборатории. Приглашаем гостей выставки IDEX 2024 посетить стенд № 4-A21 компании Chamlion, чтобы лично ознакомиться с этими инновациями.

О компании Chamlion

Chamlion является лидером трансформации стоматологической отрасли посредством инновационных цифровых решений. Осуществляя свою деятельность в 27 странах и охватывая более 270 облачных заводов, компания Chamlion предоставляет стоматологическим лабораториям по всему миру комплексные решения для 3D-печати. Предлагая интегрированные решения, которые избавляют от необходимости приобретать оборудование, Chamlion позволяет стоматологам оптимизировать свои рабочие процессы и достигать исключительных результатов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.chamlion.com.