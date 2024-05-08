Chamlion, IDEX 2024 Fuarı'nda Gelişmiş Dental 3D Baskı Çözümlerini Tanıttı

İSTANBUL, 8 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Chamlion, diş hekimliğinin dijitalleştirilmesinde oyunun kurallarını değiştiren bir güç olarak, Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Dental Ekipman Fuarı (IDEX) 2024'te katılımcıları büyülemeye hazırlanıyor. Yenilikçi metal 3D yazıcıları ve plazma parlatma makineleri ile entegre dental 3D baskı çözümlerini kapsamlı bir şekilde sergileyecek.

IDEX 2024'te Chamlion standını ziyaret edenler, 3D baskıdan son işleme ve nihai sonuca kadar hem CoCr hem de Titanyum kısmi çerçevelerin eksiksiz üretim iş akışını deneyimleyecek. Yeniliğe olan bağlılığını vurgulayan Chamlion, verimliliği önemli ölçüde artıran ve maliyetleri düşüren, yapı plakası başına 25-30 çerçeve basma kapasitesine sahip M180 metal baskı makinesini tanıtacak.

Chamlion uzmanları, tüm iş akışının tanıtımını yapmak ve çözümlerinin dental laboratuvar operasyonlarını nasıl dönüştürebileceğini tartışmak için stantta hazır bulunacak. Katılımcılar bu yenilikleri ilk elden deneyimlemek için IDEX 2024'teki Chamlion standı #4-A21'i ziyaret etmeye davetlidir.

Chamlion Hakkında:

Chamlion, yenilikçi dijital çözümlerle diş hekimliği endüstrisini dönüştürme konusunda ön saflarda yer almaktadır. Chamlion, 27 ülkeye yayılan operasyonları ve 270'in üzerinde bulut fabrikasıyla dünya çapındaki diş laboratuvarlarına kapsamlı 3D baskı çözümleri sunuyor. Chamlion, ekipman satın alma ihtiyacını ortadan kaldıran entegre çözümler sunarak diş hekimliği profesyonellerinin iş akışlarını optimize etmelerini ve olağanüstü sonuçlar elde etmelerini sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için www.chamlion.com adresini ziyaret edin.