Chan Zuckerberg Initiative 和美國國家學院啟動科學多元領導計劃，以表彰和促進成就傑出的理科教師

新的計劃歡迎由生物醫學早期至中期職業研究人員領導的項目申請

加州紅木城2022年1月26日 /美通社/ -- 今天，Chan Zuckerberg Initiative (CZI) 與美國國家學院 (NASEM) 合作推出一項新的資助機會，旨在表彰和促進優秀生物醫學研究人員的領導力和科學成就，他們透過外展、指導和教學，在促進其科學領域的多元、公平和共融方面有所成就。

科學多元領導 (SDL) 計劃將支援由美國大學、醫學院和非牟利研究機構的早期至中期傑出教師領導的項目，他們推動研究，為生物醫學科學中代表性不足的群體擔任導師、贊助商和榜樣。

CZI 聯合創辦人兼聯合行政總裁 Priscilla Chan 及 Mark Zuckerberg 表示：「透過與美國國家學院的新合作夥伴關係，我們希望提高對生物醫學中有色人種教師的知名度和支持，包括黑人、拉丁裔和土著學院，使他們可以繼續做一些最好的科學研究和指導未來的領導者。簡而言之，支援黑人、拉丁裔和土著研究人員推進生物醫學及拓展該領域的視野，提高科學在受影響社區中的可信度，同時為下一代研究人員建立堅實的榜樣。」

每位贈款接受者將在五年內獲得總額 115 萬美元的贈款，前兩組受贈人分別於 2022 年和 2023 年選出。領導受資助者項目的研究人員將使用資金支援研究計劃和外展、指導和教學活動。此外，CZI 將透過會議將項目負責人與國家和國際科學領袖聯繫起來。Ivory Dean 博士最近加入 CZI 擔任科學多元科學項目經理，專責監督這新項目。美國國家學院將與 CZI 合作管理申請程序及召集專家審查申請。

美國國家學院院長 Marcia McNutt 表示：「為了增加生物醫學科學的多元、公平和共融，我們必須盡一切可能在學院和大學吸引、留住和培養頂尖人才。我們很高興與 Chan Zuckerberg Initiative 合作開展這項工作，這將表彰和鼓勵以指導和管理作為學術項目重中之重的教師。」

生物醫學科學充斥著系統性差異、不公平和不公義，研究資助獎項也不例外，尤其是黑人、拉丁裔和土著社區。根據皮尤研究中心，黑人和拉丁裔專業人士在科學、技術、工程和數學 (STEM) 勞動力中的代表性仍然嚴重不足。黑人專業人士僅佔 STEM 職業的 9%，而拉丁裔專業人士僅佔所有 STEM 工人的 8%。特別是，根據美國國家科學基金會的數據，只有 8.9% 的科學和工程學術博士職位的人認為自己是黑人或非裔美國人、西班牙裔或拉丁裔、美洲印第安人或阿拉斯加原住民。

此外，還要求黑人、拉丁裔和土著教師履行額外的義務，這進一步使資源變得稀缺。領先的心臟病專家、 前國家衛生院科學勞動力多元總監 兼CZI 高級科學顧問 Hannah Valantine 博士表示：「很多時候，作為科學教師的有色人種面臨額外的負擔和期望，包括在與他們的科學努力無關的委員會任職，以及在沒有報酬的情況下對黑人和棕色學生和學員進行廣泛的指導。這種『多元稅』限制了他們專注從事偉大科學的時間，但這些科學家對推進他們的領域及作為榜樣和導師至關重要。STEM 職業道路是獲得機會的絕佳途徑，但進入需要從大學前教育開始，以及持續至職業生涯的指導。」

透過 SDL 計劃，教師將有助增加 STEM 勞動力，同時推進生物醫學研究及為下一代科學領導者賦予靈感。透過提供研究資金和額外的項目資金來慶祝和獎勵指導，SDL 計劃將支援教師進行重要的生物醫學研究，推動科學和他們的職業發展，讓他們繼續指導和服務活動，這對於培養下一代科學家至關重要。

SDL 計劃將於 2022 年 1 月 26 日至 5 月 19 日下午 5 時 （東部夏令時間）接受申請。有關詳情和申請說明，請瀏覽 SDL 計劃網站。

2020 年 12 月，CZI 宣佈在未來五年內投資 5 億美元，以支援在推動種族平等、多元和共融方面處於領先地位的組織，同時在 2021 年宣佈新贈款。隨著加州大學聖地亞哥分校和加州大學伯克利分校實施在巴爾的摩縣馬里蘭大學取得成功的 Meyerhoff 學者計劃，CZI 還額外撥款支持在兩個校區攻讀 STEM 學位的黑人、拉丁裔和土著學生。了解三名希望改變世界的 Meyerhoff 學生。

關於 Chan Zuckerberg Initiative

Chan Zuckerberg Initiative 於 2015 年成立，旨在幫助解決社會上一些最棘手的挑戰，從消除疾病、改善教育至滿足當地社區的需求。我們的使命是為每個人締造更共融、vi更公正和更健康的未來。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.chanzuckerberg.com。

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