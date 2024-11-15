超級跑車、稀有車款、定製汽車，經典車，還有更多！洛杉磯車展以新展覽和回歸展覽讚美全球最佳汽車文化

洛杉磯2024年11月15日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show) 將再次為汽車愛好者帶來絕佳的體驗，並讚美這個全球社群堅定不移的熱情和奉獻精神。LA Auto Show 將於 11 月 22 日（星期五）至 2024 年 12 月 1 日（星期日）舉行，是最熱門的汽車及生活方式主題展覽的目的地，帶動美國全國的熱情，塑造社群的連結。

LA Auto Show 2024 年的展覽包括：

All Roads Stage

2024 年全新推出的 All Roads Stage 是一個充滿活力的活動，匯集來自汽車世界的不同聲音。舞台上將展示來自不同汽車領域的具影響人士、建造者和開拓者，突顯出定義汽車文化的創意和熱情。作為《All Roads Stories》原創影片系列的配套，All Roads Stage 將繼續歌頌汽車文化，並將輪流展示精選的車輛和機構，包括 Sasha Selipanov 的全新 NILU 超級跑車、Unplugged Performance 的重度改裝 Tesla Cybertruck、社交媒體紅人 MrCarSounds 與他的改裝 BMW E92 M3，以及 TWR Performance 的 Supercat（由首席設計師 Khyzyl Saleem 與知名改裝師 Magnus Walker 合作的計劃）。

這個新展覽與影片系列是一個持續的敘述，展示所有道路，不論起點在哪裡，都有一個在 LA Auto Show 上被頌揚的家與故事。汽車文化愛好者可以觀賞分為多個部分的《All Roads》影片系列之全部集數，其中講述在洛杉磯闖出名堂的本地企業家、品牌和汽車愛好者的個人故事。每集都會講述一個獨特的故事，當中涉及熱情、創新，以及最重要的社群。

The Garage Aftermarket

The Garage Aftermarket 在 2024 年載譽歸來。位於洛杉磯會議中心的 Kentia Hall，面積達 160,000 平方呎 ，歡迎訪客欣賞各式各樣的定制和復古汽車、改裝貨車和造型電單車。今年的明星展品包括 South Bay Pop Ups Lowrider & Motorcycle Collective、Black Classics Car Club、Al & Ed's Exclusive、World Famous 4 x 4、Yamaha 以及其他多個車款。The Garage Aftermarket 展出超過 60 輛令人驚豔的低底盤車，以及一系列超豪的稀有車款和經典車、難得一見的汽車收藏品、高級零售品牌等，是 LA Auto Show 體驗中不可或缺的一部分，而全家人都能享受。

Digital Overdrive 模擬賽車及電競

Tryhard Consulting 和 LANFest 很高興在 LA Auto Show 啟動首次官方模擬賽車及電競活動。與 Zotac、Thrustmaster 和 Next Level Racing 合作，Digital Overdrive 體驗將展出專業模擬賽車設備、競技遊戲區、互動式示範，並在整個展會期間提供令人興奮的贈品，包括 Next Level Racing 模擬賽車設備、Thrustmaster 遊戲手掣和控制器，以及定制的 PC。

汽車愛好者和遊戲玩家更有機會在這個適合全家參與的互動體驗中交流，包括與 NASCAR 車手 Jesse Iwuji 見面、展示遊戲設置和定制 PC 的實際現場示範、模擬賽車，以及 USC 對 UCLA 的《火箭聯盟》(Rocket League) 大學對決等現場競賽。

OVRland Outpost，吉普車與越野車特展

由於消費者興趣急速成長，吉普車人氣和曝光率不斷飆升。這特別是在南加州，當地文化、氣候和地形均特別適合戶外冒險。LA Auto Show 聚集多個全球重要吉普車和越野車輛品牌來展示其性能。今年的陣容包括：OVRland Outpost 的回歸，與 OVR 雜誌合作展出逾 30 輛客製化吉普車，以及 Chevy、GMC Hummer、Toyota、Subaru、INEOS、Ford、Jeep、Ram、Nissan、Exodus Rigs 等品牌的最新型號越野車。

微型交通：大冒險，小樂趣

電動單車 (eBike)、電單車、滑板車、全地形車、多用途地形車、雪地電單車、水上電單車、賽艇、高爾夫球車等多種產品也將在 LA Auto Show 的 The Garage Aftermarket 展出。戶外休閒行業的領導者 Yamaha 將於今年的展覽上展示他們不斷擴展的產品線。此外，Oh Wow Cycles 等 eBike 製造商和復古電動滑板車製造商 Aventura-X 也將會向所有參觀者展出他們現有和即將推出的車款，包括首次展示的 Aventura-X 第一款可拆卸電池的復古電動滑板車。

Los Angeles Auto Show 總裁兼行政總裁 Terri Toennies 表示：「幾十年來，Los Angeles Auto Show 一直是汽車文化的中心，同時努力不懈地倡導能定義行業的創新。我們的城市幫助塑造了美國和全球汽車文化的趨勢和風格，這一系列新舊展覽對任何對汽車有熱情的人來說都是必看之選。」

如需更多資訊或門票，請瀏覽 laautoshow.com。

關於 Los Angeles Auto Show 及 AutoMobility LA

始於 1907 年的 Los Angeles Auto Show™ 被認可為全球最具影響力的汽車盛會之一。此車展表揚洛杉磯市民對汽車的持久熱愛，並為汽車業界提供全球首次亮相、科技與創新的平台。

此活動將於 11 月 22 日至 12 月 1 日開放予公眾參觀，公眾參觀為期 10 天，並包括感恩節。這為準汽車買家、業界高層、影響力者、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭，帶來萬勿錯過的活動。LA Auto Show 假洛杉磯會展中心舉行，這除了為洛杉磯帶來數億美元經濟、刺激當地就業市場，也成為洛杉磯會議中心最大收入來源。

11 月 21 日是 AutoMobility LA 2024 的新聞發佈及業內人士日，將會舉行多個首次公開展出和新聞發佈活動，以及一連串匯聚汽車和科技界領袖的大型會議。這些專家將登上 AutoMobility LA 的主要演講台，帶來一系列演講和小組討論，並探討汽車業界最迫切的問題。

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