超级跑车、异国情调、海关、经典以及更多！ 洛杉矶车展将举办新展和回归展

洛杉矶2024年11月14日 /美通社/ -- 洛杉矶车展 ® （ LA Auto Show ）将再次为汽车爱好者提供权威的体验，并庆祝这个全球社区坚定不移的激情和奉献精神。 LA Auto Show于2024年11月22日星期五至12月1日星期日举办，是以汽车和生活方式为主题的最热门景点的目的地，这些景点正在推动国家的热情并塑造社区的团结。

2024年洛杉矶车展包括：

All Roads Stage

2024年新推出的All Roads Stage是一个动态激活，汇集了来自汽车世界的各种声音。 该舞台由来自各个汽车领域的影响者、构建器以及开拓者组成，突出了定义汽车文化的创造力和热爱。 作为 All Roads Stories原创视频系列 的伴侣， All Roads Stage延续了汽车文化的庆祝活动，并将推出轮换的车辆和组织，包括Sasha Selipanov的新NILU超级跑车， Unplugged性能公司的大量定制特斯拉Cybertruck ，社交性能MrCarSounds和他的定制BMW E92 M3 ，以及TWR Performance的Supercat ，该项目由首席设计师Khyzyl Saleem与着名的定制商Magnus Walker合作领导。

新的展览与视频系列一起，是一个持续的叙述，展示了所有道路，无论它们从哪里开始，都有一个在洛杉矶汽车展上庆祝的家和故事。 汽车文化爱好者可以观看 多部分All Roads视频系列 的所有剧集，其中讲述了在洛杉矶场景中留下深刻印记的当地企业家、品牌和汽车爱好者的个人故事。 每集都讲述了一个关于激情、创新，最重要的是关于社区的独特故事。

车库售后市场

车库售后市场将于2024年回归。 位于洛杉矶会议中心的160,000平方英尺的Kentia Hall ，邀请游客享受一系列令人难以置信的定制和老式汽车，改装卡车和风格摩托车。 今年的明星景点包括South Bay Pop Ups Lowrider & Motorcycle Collective、Black Classics Car Club、Al & Ed's Exclusive、World Famous 4 x 4、Yamaha等等。 车库售后市场（ The Garage Aftermarket ）展示了60多款令人惊叹的低端车型，以及众多超豪华的异国情调和经典车型、难以找到的汽车收藏品、高端零售品牌等，是整个家庭可以享受的洛杉矶车展体验的重要组成部分。

Digital Overdrive SIM Racing and Esports

Tryhard Consulting和LANFest很高兴在LA Auto Show上首次正式启动Sim Racing and Esports。 与Zotac、Thrustmaster和Next Level Racing一起， Digital Overdrive体验将在整个展会期间提供专业的模拟赛车装备、竞争性游戏竞技场、互动演示和令人兴奋的赠品，包括Next Level Racing模拟赛车装备、Thrustmaster游戏手柄和控制器以及定制的个人电脑。

汽车爱好者和游戏玩家也将有机会在这个适合家庭的互动体验中交叉，包括与NASCAR车手Jesse Iwuji的见面会，动手现场演示，包括游戏设置和定制PC ，模拟赛车，以及现场竞技比赛，如南加州大学与加州大学洛杉矶分校之间的火箭联盟大学生对决。

OVRland Outpost ， 越野和越野特别展览

在消费者兴趣快速增长的推动下，越野的知名度和曝光率都在飙升。 在南加州尤其如此，那里的文化、天气和地形特别有利于户外探险。 LA Auto Show汇集了全球领先的越野车和越野车品牌，以展示他们的能力。 今年的阵容包括OVRland Outpost的回归，该阵容与OVR Magazine合作，拥有30多个定制陆上钻机，以及雪佛兰、GMC Hummer、Toyota、斯巴鲁、INEOS、福特、吉普、Ram、日产、Exodus Rigs等最新车型。

微出行-大冒险、紧凑型乐趣

电动自行车（电动自行车）、摩托车、踏板车、全地形车、并排车辆、雪地摩托车、越野车、跑船、高尔夫球车等也在整个洛杉矶车展车库售后市场展出。 作为户外娱乐行业的领导者，雅马哈将在今年的展会上展示其不断扩大的产品线。 此外， Oh Wow Cycles和复古电动滑板车制造商Aventura-X等电动自行车制造商将展示其当前和即将推出的车型，供所有游客参观，其中包括Aventura-X首次展示的带有可拆卸电池的复古电动滑板车。

"几十年来，洛杉矶车展一直是汽车文化的中心，也是定义我们行业的创新的不懈倡导者，"洛杉矶车展总裁兼首席运营官Terri Toennies表示。 "我们的城市帮助塑造了美国和世界各地的汽车文化趋势和风格，对于任何对汽车事业充满热情的人来说，这一系列新的和回归的展品都是必看的。"

欲了解更多信息和门票，请访问 laautoshow.com。

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关于Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show™ 被公认为是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展会体现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，也为行业首次亮相、技术和创新提供了一个全球性平台。

11月22日至12月1日向公众开放，展会将持续10天，包括感恩节。 对于有意购车者、行业高管、网红、汽车爱好者以及希望在展会期间度过难忘一天的家庭来说，这场盛会不容错过。 LA Auto Show在洛杉矶会议中心举办的为该市的经济贡献了数亿美元，刺激了当地的就业市场，是该中心的的第一大收入来源。

11月21日，本次车展的媒体和行业日活动AutoMobility LA 2024将包括一系列开创性的首次亮相和产品发布，以及一档主要由汽车和技术领域领先人物参加的会议安排。 这些专家将在AutoMobility LA主舞台的一系列演讲和小组讨论中探讨最紧迫的行业问题。

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