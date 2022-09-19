陈和扎克伯格基金会宣布与传统黑人医学院合作

与查尔斯德鲁大学医学院、霍华德大学医学院、梅哈里医学院和莫尔豪斯医学院建立新的合作关系，以加速精准健康进程

加州雷德伍德城2022年9月20日 /美通社/ -- 今天，陈和扎克伯格基金会（CZI）宣布与美国四所传统黑人医学院（HBMC）建立伙伴关系，进一步支持这些医学院领导的前沿科学研究，以解决基因组学研究的重大空白，创造预防和治疗疾病的新工具和方法，加速为每个人，特别是黑人和其他有色人种提供精准健康服务。

CZI的"加速精准健康"（Accelerate Precision Health）计划将通过投资于这些HBMC的基因组学项目推进基因组学研究。这四家医学院分别是位于加州洛杉矶的查尔斯德鲁大学医学院、位于华盛顿特区的霍华德大学医学院、位于田纳西州纳什维尔的梅哈里医学院，以及位于佐治亚州亚特兰大市的莫尔豪斯医学院。

"加速精准健康"计划将在未来五年内提供4600万美元的资助，即每家机构可获得1150万美元资金。通过这项合作，各HBMC将扩大本科、研究生和博士后学生的研究机会，支持创建新的遗传咨询理学硕士课程，支持招募基因组学领域骨干教师，并资助用于数据处理、存储和分析等方面的最先进工具。这项新计划将由 CZI科学多元化科学计划经理Ivory Dean博士和 CZI高级科学顾问Hannah Valantine博士负责。

CZI联合创始人兼联合首席执行官普莉希拉·陈（Priscilla Chan）表示："我们很荣幸能与这四家医学院合作；它们是全国领先机构，在精准健康领域支持多项最具开创性的研究。作为所在社区中的支柱，传统黑人医学院还具有独特地位，能够让科学研究过程中一直处于系统性代表不足地位的人群参与进来，以确保这些突破能为每个人带来更健康的未来。"

精准健康考虑人们基因、环境和生活方式的差异，并根据他们独特的背景和条件制定治疗和预防策略。与"一刀切"的方法不同，精确健康用于更准确地预测针对特定疾病的何种护理将对哪些人群有效；这对于改善所有人的健康结果至关重要。

"必须强调的一点是，对于美国黑人来说，基因组学研究的代表性和需求之间存在巨大差距，现在正应该支持基因组学和健康差异研究的交叉，推进科学发展。研究表明，扩大代表性会带来创新发现，"CZI高级科学顾问Hannah Valantine表示， "积极促进HBMC及其服务社区参与基因组学研究是一种必要的方法，可以利用新的视角来推动创造性的跨学科研究，释放出尚未完成构思的创新，并加速精准健康公平进程。

HBMC、黑人医疗服务提供者和黑人社区之间的深厚关系和信任使这四家机构成为这项工作毋庸置疑的领导者。一个多世纪以来，HBMC在帮助黑人医生为职业生涯做好准备方面发挥了无可比拟的作用。这些机构培养的绝大多数毕业生投入到履行社会使命的工作中——尤其是在服务不足的社区，从事急需的初级保健专业，包括家庭医学和内科医学。尽管有这样的良好记录，但由于基础设施不均衡、教师和学生的研究机会有限、黑人学生在生物和数据科学领域的入学率低，以及获得的联邦研究资金往往较少，HBMC落后于其他医学院。加速精准健康计划将加强HBMC基因组学研究所需的环境。

"我们的工作将解决基因组学研究中代表性和需求之间的差距。鉴于目前精准健康领域的发展，现在是支持这项研究的最佳时机，"CZI科学主管Steve Quake表示， "与HBMC合作带来的进展将进一步拓宽基因组学研究的参与和获取渠道，并扩大能够通过精准健康受益的人群。"

"霍华德大学医学院和其他HBCU医学院作为先进医学研究的领先机构发挥了关键作用，使非裔美国人和其他有色人种的健康状况得到显著改善"，霍华德大学校长 Wayne A. I. Frederick博士表示， "新的加速精准健康计划可支持我们大幅促进基因组学科学知识的发展，填补该领域健康差异研究的空白。我们非常感谢陈扎克伯格基金会与我们合作实现这个愿景。"

莫豪斯医学院主席兼首席执行官Valerie Montgomery Rice医学博士表示："莫豪斯医学院很高兴能与陈扎克伯格基金会在加速精准健康计划上开展合作。CZI的支持将使MSM能够在扩大我们教育项目的同时扩展我们世界级的基因组研究事业。通过这项合作，MSM将培训更多的研究生和博士后研究员，雇用更多的研究科学家，并设立由CZI资助的教授职位。这些措施将加强莫尔豪斯医学院对学术卓越、服务和创新的持续承诺，引领创建和推进健康公平。"

"CDU、其他的传统黑人医学院和陈扎克伯格基金会之间的伙伴关系在很多方面都代表了雄心、愿景、资源和观点的完美融合"， 查尔斯德鲁医学科学大学校长兼首席执行官David M. Carlisle博士表示， "这种通过研究解决人类最紧迫健康问题的努力，无论肤色、种族、性别或其他因素，绝对是朝着实现真正健康公平性迈出的大胆和震撼的一步。"

"陈扎克伯格基金会致力于为每个人建设更包容、更健康的未来，我们非常高兴能与其合作。他们的使命与我们一致，通过共同努力，促进健康公平以服务代表性不足群体的希望将成为现实"， 梅哈里医学院的校长兼首席执行官James Hildreth博士表示。

这四家HBMC长期致力于美国黑人的教育、研究和医疗保健，拥有足够的能力和经验来指导医学研究，这些研究将直接影响黑人社区，生成新的科学知识，促进所有社区的精确健康，并加速CZI支持科学技术的使命，使在本世纪末预防、治疗或管理所有疾病成为可能。

这项赠款是CZI在2020年12月宣布的一项多年期5亿美元投资的一部分；该项投资旨在为带头推进种族平等、多元化和包容性努力的组织提供支持。额外的CZI资金也将用于支持在加利福尼亚大学圣地亚哥分校和伯克利分校攻读STEM学位的黑人、拉丁裔/o/x及原住民学生；这两个校区正在实施巴尔的摩县马里兰大学成功的梅尔霍夫学者计划（Meyerhoff Scholars Program）的各个方面。2022年1月，CZI与美国国家科学院、工程院和医学院合作推出了科学多样性领导力计划，旨在表彰和促进优秀生物医学研究人员的领导力及科学成就；这些研究人员通过自身的宣传、指导和教学活动促进其所在科学领域内的多元化、公平性与包容性发展。

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关于陈和扎克伯格基金会

陈和扎克伯格基金会（Chan Zuckerberg Initiative）成立于2015年，致力于帮助解决社会面临的一些最严峻的挑战——从根除疾病和改善教育到满足我们社区的各项需求。我们的使命是通过合作、提供资源和发展技术，为所有人打造一个更包容、更公正和更健康的未来。如需了解更多信息，请访问www.chanzuckerberg.com。

关于查尔斯德鲁医学院

查尔斯德鲁医药科学大学（Charles R. Drew University of Medicine and Science，简称"CDU"）是一所位于洛杉矶南部、以社区为中心的私立非营利大学。CDU于1966年作为针对瓦茨暴乱的反应措施而成立，致力于通过卓越的教育、临床服务和社区参与，培养致力于为服务不足人群实现社会正义和卫生公平的多元化卫生专业领导者。CDU也是健康差异研究的领导者，专注于癌症、糖尿病、心脏代谢、新冠肺炎和艾滋病的教育、培训、治疗和护理。

关于霍华德大学

霍华德大学成立于1867年，是一所私立研究型大学，由14所学院和学院组成。大学开设超过140个课程；学生们可以获得本科、研究生和专业学位。大学秉承追求卓越真理和服务的办学宗旨，现已培养了1名施瓦茨曼学者、3名马歇尔学者、4名罗德学者、12名杜鲁门学者、25名皮克林学者和165名富布赖特奖学金获得者。霍华德大学培养的在校非裔美籍博士人数也超过了美国任何其他大学。如需了解有关霍华德大学的更多信息，请访问www.howard.edu。

关于梅哈里医学院

梅哈里医学院成立于1876年，是美国最大的私立、独立传统黑人学术健康科学中心，专门致力于教育少数族裔和其他健康专业人员。医学院忠于其传统，是一家卫理公会关联机构。学院的知名领域包括：其独特的培养型高效教育计划；在在健康差异研究方面日益突出的地位；文化敏感型循证医疗服务，以及对国家卫生专业人员队伍多样性作出的重大贡献。 "高等教育多元化问题"机构每年都将梅哈里大学列为生物医学专业授予医学博士、牙医博士学位和哲学博士学位的领先的非裔美籍人士国家教育机构。请访问www.mmc.edu，以了解详情。

关于莫尔豪斯医学院

莫尔豪斯医学院（MSM）成立于1975年，是培养美国初级保健医生、生物医学科学家和公共卫生专业人员的领先教育机构之一。作为一所独立的私立传统黑人医学院，MSM被《内科医学年鉴》认定为在履行社会使命（即：建立和促进健康公平性）方面排名全国第一的医学院。MSM的教师和校友因教学、研究和公共政策方面的卓越表现以及卓越的患者护理而知名。MSM由南方学院和学校协会的学院委员会认证，获得博士和硕士学位授予资格。要了解更多有关项目的信息并进行捐赠，请访问MSM.edu或致电：404-752-1500。

Chan Zuckerberg Initiative

SOURCE Chan Zuckerberg Initiative