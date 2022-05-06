ChimeTV将于今年晚些时候推出
May 06, 2022, 10:19 ET
特许通讯首次同意开播电视历史上唯一由亚裔美国人和女性持有的频道
ChimeTV将展示全球亚裔美国人和太平洋岛民社区不同文化的亚裔卓越表现
洛杉矶2022年5月6日 /美通社/ -- 致力于为几代亚裔美国人和太平洋岛民英语受众提供服务的通用娱乐电视网络与数字平台ChimeTV将于今年晚些时候推出，使其成为代表美国和世界各地亚裔人群声音和故事的唯一全天候频道。运营互联网、电视、移动和语音服务Spectrum品牌的特许通讯（Charter Communications, Inc.）将在其Spectrum TV Select®视频层级播放新频道。
ChimeTV首席执行官Faith Bautista表示："我们网络的愿景源于必须为少数群体发出真实声音，这些群体对美国社会结构和经济做出了重大贡献，但在电视屏幕上的代表性却严重不足，我们对提供反映美国和亚裔世界真实面貌的内容充满热情。我们赞赏特许通讯致力于将其线性平台开放给一个将会激励亚裔美国人和太平洋岛民观众的频道，并成为描绘丰富多样亚洲体验和文化的节目及内容的主要声音、权威和提供者。"
Bautista补充道："ChimeTV标志着我们历史上这个时候必要且重要的事情，实际上CHIME的含义就是Changing History in Media Entertainment（改变媒体娱乐的历史）。
ChimeTV的承办意味着新网络将面向特许通讯在其41个州运营足迹任何地方的视频客户提供，其中包括纽约、洛杉矶、檀香山、达拉斯、坦帕和奥兰多等美国境内亚裔人口最多的媒体市场。"
特许通讯节目收购执行副总裁Tom Montemagno表示："特许通讯长期以来一直致力于提供能够反映客户不同声音和观点的节目。我们期待着在推出后将ChimeTV添加到我们的阵容中，为数百万Spectrum客户提供及时且独特的亚洲主题生活方式及娱乐内容。"
ChimeTV总裁Bob Rose表示："这个网络云集了包括总部位于新加坡的全球电影和电视内容领导者allrites在内的节目合作伙伴，采购的节目包括原创作品和系列节目。allrites可以接近一些亚洲最受推崇的工作室，并由具有丰富亚洲节目编排、许可和艾美奖获奖制作经验的高管领导；我们将为美国观众提供他们从未见过的内容。"
ChimeTV将很快开始一项数字意识宣传活动，以覆盖所有社交平台的众多观众，与当红亚裔影响力人士合作，最终推出开创性网络。这个全天候网络基于Faith Bautista目前可在Spectrum新闻1套上观看的公共事务平台Owning A Piece of America（在美国闯出一片天）倾力打造，将依靠对亚裔的爱来对抗对亚裔的仇恨，专注于亚裔社区。它将利用公益广告和市政厅会议，邀请流行文化、医学、科学、技术、商业、政治和体育领域的知名亚裔美国人和太平洋岛民（AAPI）领袖出席参加。
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关于ChimeTV
ChimeTV是唯一一家专注于亚裔美国人的全天候综合娱乐节目有线电视网络，以英语播放，并由亚裔美国人所有。它将以富有娱乐性、令人振奋、志向高远、妙趣横生和信息丰富的内容为特色，同时为AAPI社区带来正能量，宣传亚裔的爱、文化和故事。ChimeTV将专注于亚裔在娱乐、音乐、电影、美容、体育、艺术和商业方面的卓越表现，同时促进信仰融合、家庭和睦及文化共生。CHIME：改变媒体娱乐的历史。
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