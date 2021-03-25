China Eastern организует воздушную перевозку вакцин в Доминиканскую Республику
Mar 25, 2021, 16:17 ET
ШАНХАЙ, 25 марта 2021 г. /PRNewswire/-- По данным шанхайской авиакомпании, 18 марта авиакомпания China Eastern Airlines доставила из Пекина в Доминиканскую Республику новую партию вакцин, разработанных китайскими фармацевтическими компаниями Sinopharm и Sinovac.
Вакцины и шприцы прибыли в столицу Доминиканской Республики Санто-Доминго, преодолев расстояние в 15 988 километров за 17 часов 34 минуты полета.
Это первый межконтинентальный чартерный грузовой рейс из Китая, организованный с целью доставки вакцин против COVID-19. Рейс выполнялся грузовым подразделением авиакомпании China Eastern Airlines — Eastern Air Logistics Co.
В аэропорту самолет с разработанными в Китае вакцинами встречала вице-президент Доминиканской Республики Ракель Пенья (Raquel Peña), которая заявила, что китайские вакцины вселяют надежду народу Доминиканской Республики.
О своей готовности покупать и использовать китайские вакцины против COVID-19 уже заявили многие страны. Доставка по воздуху — лучший вид транспортировки с точки зрения удобства, эффективности и безопасности.
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Подпись: China Eastern организует воздушную перевозку вакцин в Доминиканскую Республику.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1474066/Vaccines.jpg
SOURCE China Eastern Airlines
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