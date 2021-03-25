Это первый межконтинентальный чартерный грузовой рейс из Китая, организованный с целью доставки вакцин против COVID-19. Рейс выполнялся грузовым подразделением авиакомпании China Eastern Airlines — Eastern Air Logistics Co.

В аэропорту самолет с разработанными в Китае вакцинами встречала вице-президент Доминиканской Республики Ракель Пенья (Raquel Peña), которая заявила, что китайские вакцины вселяют надежду народу Доминиканской Республики.

О своей готовности покупать и использовать китайские вакцины против COVID-19 уже заявили многие страны. Доставка по воздуху — лучший вид транспортировки с точки зрения удобства, эффективности и безопасности.

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Подпись: China Eastern организует воздушную перевозку вакцин в Доминиканскую Республику.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1474066/Vaccines.jpg

SOURCE China Eastern Airlines