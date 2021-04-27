Новый бесплатный справочник издания China Plus: «Нахождение возможностей в рамках инициативы "Один пояс и один путь"»

ГОНКОНГ, 27 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Крис Девоншир-Эллис (Chris Devonshire-Ellis), партнер-учредитель и председатель правления консалтинговой компании Dezan Shira and Associates, специализирующейся на иностранных инвестициях в Азии, недавно опубликовала справочник с описанием различных возможностей для инвесторов в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

Этот справочник под названием "Identifying Opportunities Within the Belt & Road Initiative" («Нахождение возможностей в рамках инициативы "Один пояс и один путь"») объемом 142 страницы содержит информацию об этой инициативе и отличается от большинства других публикаций на тему BRI наличием подробного описания юридических, налоговых и финансовых структур, входящих в состав «Одного пояса и одного пути», с дополнительной информацией об имеющихся проблемах и издержках в работе данного проекта, а также новейших возможностях и практических примерах.

Это первая книга, в которой надлежащим образом рассматриваются возможности использования «Одного пояса и одного пути» и способы их нахождения.

Одобрительные отзывы о справочнике "Identifying Opportunities Within the Belt & Road Initiative"

«Поднял планку в освещении этой важной темы». — Дэниел Уиддикомб (Daniel Widdicombe), бывший руководитель инвестиционно-банковского отдела China Construction Bank (Великобритания)

«Я хотел бы, чтобы это издание стало настольной книгой в европейских отраслевых ассоциациях и правительственных кабинетах, чтобы они могли лучше понимать, как нужно участвовать в столь важном международном проекте». — Микеле Герачи (Michele Geraci), заместитель государственного секретаря министерства (Италия)

Справочник "Identifying Opportunities Within the Belt & Road Initiative" доступен для бесплатной загрузки в книжном магазине Asia Briefing. Для получения копии воспользуйтесь этой ссылкой.

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Информация о компании Dezan Shira & Associates. Компания Dezan Shira & Associates, основанная в 1992 году в Гонконге, является общеазиатской многопрофильной фирмой по оказанию профессиональных услуг, предоставляющей зарубежным инвесторам консультации по вопросам выхода на рынок, права, бухгалтерского учета, налогообложения, кадровой работы, технологий и хозяйственной деятельности. Ее цель заключается в сопровождении иностранных компаний в сложных условиях азиатской нормативно-правовой среды и оказании им содействия во всех аспектах организации, ведения и расширения их хозяйственной деятельности по всему региону.

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