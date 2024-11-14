China Telecom Jiangxi и Huawei совместно строят высокоскоростную железнодорожную сеть 5G для обеспечения премиального пользовательского опыта на высокоскоростной железной дороге

News provided by

China Telecom

Nov 14, 2024, 10:54 ET

ПЕКИН, 14 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Недавно филиал China Telecom в Цзянси (сокращенно China Telecom Jiangxi) и Huawei совместно построили двухслойную сеть премиум-класса F+T для высокоскоростной железной дороги. Были использованы такие инновационные решения, как 8T8R AAU 2,1 ГГц и широкоугольный MetaAAU 3,5 ГГц, с функциями High-Speed Railway Superior Experience и High-Speed Railway Dedicated Network Enhancement. После развертывания решения производительность сетей 5G значительно повышается, что позволяет пассажирам наслаждаться развлечениями, такими как потоковая передача в прямом эфире, HD-видео и New Calling, а также удобными офисными услугами, такими как удаленные звонки и удаленный офис.

Пробег высокоскоростной железной дороги в Китае достиг 40 000 км. Согласно 14-й пятилетке, к 2025 году пробег высокоскоростной железной дороги достигнет 50 000 км. Сценарий высокоскоростной железной дороги является типичным сценарием с высокой стоимостью. В частности, высокий уровень проникновения терминалов 5G и DOU. Наиболее популярны короткие видеоприложения и голосовые/видеозвонки через WeChat. Кроме того, строительство сети 5G на высокоскоростных железных дорогах сталкивается с четырьмя сложностями. Во-первых, расстояние по высокоскоростным железным дорогам большое. Во-вторых, потери проникновения на высокоскоростных железных дорогах больше, чем на обычных скоростных железных дорогах. В-третьих, когда поезд движется с высокой скоростью, доплеровское смещение увеличивается, а производительность ухудшается. В-четвертых, скорость высокоскоростной железной дороги составляет 300 км/ч, а переключение элементов происходит в среднем каждые три-четыре секунды. В результате длительность пребывания короткая, а пользовательский опыт плохой. Как достичь премиального покрытия высокоскоростных железных дорог за счет технологических инноваций — важная тема для China Telecom Jiangxi в ходе долгосрочных исследований и практики компании.

На участке Интань железной дороги Шанхай-Куньмин в провинции Цзянси развернуто инновационное решение AAU 8T8R 2,1 ГГц. Как инновационный интегрированный AAU, 8T8R AAU 2,1 ГГц оснащен несколькими антеннами, интегрированными матрицами с высоким коэффициентом усиления, интеллектуальными лучами, а также точным и быстрым сканированием. Кроме того, AAU 2,1 ГГц использует ту же антенну, что и антенны с частотой 1,8 ГГц в сети в реальном времени, экономя пространство и арендную плату. Одноразрядное энергопотребление (энергопотребление/мощность) ГГц 8T8R 2,1 ГГц ниже, чем у 4T4R. После развертывания решения результаты испытаний на месте показывают, что покрытие улучшается на 5 дБ по сравнению с 4T4R. Средние скорости нисходящей линии связи и восходящей линии связи на всем участке увеличиваются на 21,6% и 50% соответственно, а скорости нисходящей линии связи и восходящей линии связи на периферии увеличиваются на 82,6% и более чем на 100%. После развертывания 8T AAU общий объем трафика увеличивается на 89%; коэффициент распределения трафика 5G достигает 52%, что на 13% выше, чем на участках дорог, где развертывается 4T. В дополнение к лучшему покрытию, требования к пропускной способности полностью и очевидно реализованы.

На участке Наньчан железной дороги Шанхай-Куньмин инновационное широкоугольное решение MetaAAU 3,5 ГГц было использовано на 7-километровом участке для обеспечения непрерывного покрытия 3,5 ГГц с большим расстоянием между площадками. Поскольку среднее межплощадочное расстояние вдоль железной дороги Шанхай-Куньмин является большим, традиционное решение 8T 3,5 ГГц не может обеспечить непрерывное покрытие. В сценариях высокоскоростных железных дорог приобретение новых участков часто обходится дорого. Поэтому China Telecom Jiangxi и Huawei совместно добавили широкоугольные MetaAAU 3,5 ГГц к существующей одноуровневой сети с частотой 2,1 ГГц. Благодаря инновационным широкоугольным MetaAAU можно обеспечить непрерывное покрытие участка дороги со средним межплощадочным расстоянием 740 м и максимальным расстоянием более одного километра. Широкополосное решение для агрегации операторов 2,1 ГГц + 3,5 ГГц (CA) также может предоставить пользователям высокоскоростных железных дорог премиальный опыт 5G в таких услугах, как удаленная конференц-связь, HD-видео и игры. Во время коммерческого развертывания широкоугольный MetaAAU был развернут на одной площадке с оборудованием 2,1 ГГц в сети в реальном времени для обеспечения непрерывного покрытия. Благодаря решению значительно снижаются затраты на развертывание, а период развертывания сети 5G премиум-класса на высокоскоростной железной дороге сокращается. Согласно испытаниям на месте, широкоугольный MetaAAU 3,5 ГГц и CA 2,1 ГГц могут обеспечить 100% покрытие вдоль высокоскоростной железной дороги. Средний показатель вырос на 132%, заняв лидирующую позицию в конкурентной борьбе. В частности, средняя скорость нисходящей линии связи на 40% выше, а пограничная скорость более чем в два раза. Широкоугольный MetaAAU 3,5 ГГц также может эффективно облегчить проблему высокой нагрузки на оборудовании 2,1 ГГц, увеличив воспринимаемую пользователем скорость в диапазоне 2,1 ГГц на 93,7%. Это также позволяет большему количеству пользователей наслаждаться удобством, обеспечиваемым смарт-путешествиями 5G.

После включения функции High-Speed Railway Superior Experience частота сигнала может быть предварительно отрегулирована, чтобы компенсировать негативное влияние смещения частоты. Кроме того, была решена проблема доплеровского сдвига, связанная с непрерывным покрытием высокоскоростных железных дорог. После включения функции High-Speed Railway Superior Experience на участке Цзянси железной дороги Шанхай-Куньмин показатель падения вызова снижается на 75%; пользовательский опыт показателя нисходящей линии связи улучшается на 50%, а трафик увеличивается на 20%.

После включения функции High-Speed Railway Dedicated Network Enhancement количество межсотовых переключателей уменьшается. Кроме того, продолжительность пребывания больше, несмотря на частое переключение элементов высокоскоростного поезда, а также улучшается восприятие и пропускная способность элемента. После включения функции High-Speed Railway Dedicated Network Enhancement для железной дороги Шанхай-Куньмин коэффициент успешности доступа увеличивается до 99,2%, а опыт и пропускная способность увеличиваются на 50%. Это решает проблему затрудненного доступа и ограниченной пропускной способности в сверхскоростных сценариях.

В будущем China Telecom Jiangxi продолжит сотрудничество с Huawei в области инноваций 5G, изучит требования к строительству сетей 5G в различных сценариях и внесет свой вклад в создание ведущих сетей 5G и содействие цифровой и интеллектуальной трансформации в провинции Цзянси.

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

5G-A tabanlı İHA ağ bağlantısı özel ağı, geleceğin şehrini mümkün hale getiriyor.

5G-A tabanlı İHA ağ bağlantısı özel ağı, geleceğin şehrini mümkün hale getiriyor.

Eski ve canlı bir şehir olan Nanjing, alçak irtifa insansız hava araçları çağını yeni bir duruşla karşılıyor. Nanjing semalarında, insansız hava...

China Telecom Jiangxi und Huawei bauen gemeinsam 5G-Netz für Hochgeschwindigkeitszüge auf, um erstklassiges Benutzererlebnis zu bieten

Vor kurzem haben die Regionalorganisation von China Telecom für die Region Jiangxi (kurz China Telecom Jiangxi) und Huawei gemeinsam ein...
More Releases From This Source

Explore

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Carriers and Services

Carriers and Services

Telecommunications Equipment

Telecommunications Equipment

Internet Technology

Internet Technology

News Releases in Similar Topics