China Telecom Jiangxi ve Huawei, Yüksek Hızlı Demir Yolunda Üstün Kullanıcı Deneyimi Sağlamak için Ortaklaşa Yüksek Hızlı Demiryolu 5G Ağı Kuruyor

PEKİN, 14 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- Kısa bir süre önce, China Telecom Jiangxi Şubesi (kısaca China Telecom Jiangxi) ve Huawei, yüksek hızlı demiryolu için ortaklaşa bir F+T çift katmanlı premium ağ inşa etti. 2.1 GHz 8T8R AAU ve 3.5 GHz geniş açılı MetaAAU gibi yenilikçi çözümler, Yüksek Hızlı Demiryolu Üstün Deneyimi ve Yüksek Hızlı Demiryolu Özel Ağ Geliştirme özellikleri ile bir araya getirildi. Çözüm devreye alındıktan sonra 5G ağlarının performansı önemli ölçüde artarak trenlerde kullanıcıların canlı yayın, HD videolar ve Yeni Arama gibi eğlence hizmetlerinin yanı sıra uzaktan çağrı ve uzak ofis gibi kullanışlı ofis hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.

Çin'in yüksek hızlı demiryolu uzunluğu 40.000 km'ye ulaştı. 14. Beş Yıllık Plana göre, yüksek hızlı demiryolu uzunluğu 2025 yılına kadar 50.000 km'yi bulacak. Yüksek hızlı demiryolu senaryosu tipik bir yüksek değerli senaryo. Özellikle, hem 5G terminallerinin penetrasyon oranı hem de DOU yüksektir. WeChat üzerinden yapılan kısa video uygulamaları ve sesli/görüntülü aramalar en popüler olanlarıdır. Buna ek olarak, yüksek hızlı demir yollarında 5G ağının inşası dört zorlukla karşı karşıyadır. İlk olarak, yüksek hızlı demiryolları boyunca konumlar arası mesafe uzundur. İkinci olarak, yüksek hızlı demiryollarındaki penetrasyon kaybı konvansiyonel demiryollarınınkinden daha fazladır. Üçüncü olarak, bir tren yüksek hızda hareket ettiğinde, Doppler kaymaları artar ve performans kötüleşir. Dördüncü olarak, yüksek hızlı demiryolu hızı saatte 300 km'dir ve hücre anahtarlama ortalama her üç ilâ dört saniyede bir gerçekleşir. Sonuç olarak, dayanma süresi kısa ve kullanıcı deneyimi zayıftır. Teknolojik inovasyon yoluyla yüksek hızlı demiryollarının premium kapsamına nasıl ulaşacağı, China Telecom Jiangxi için uzun sürecek keşif ve uygulama sürecinde önemli bir konu.

Jiangxi Eyaletindeki Şangay-Kunming Demiryolunun Yingtan bölümünde yenilikçi 2.1 GHz 8T8R AAU çözümü kullanıldı. Yenilikçi entegre bir AAU olan 2.1 GHz 8T8R AAU, çoklu antenler, entegre yüksek kazanımlı diziler, akıllı ışınlar ile hassas ve hızlı tarama özelliğine sahiptir. Ayrıca, 2.1 GHz AAU, canlı ağdaki 1.8 GHz antenlerle aynı anteni paylaşarak yerden ve kiradan tasarruf sağlar. 2.1 GHz 8T8R'nin tek bitlik güç tüketimi (güç tüketimi/kapasite) 4T4R'den daha düşüktür. Çözüm uygulandıktan sonra, sahada yapılan test sonuçları kapsama alanının 4T4R'ye kıyasla 5 dB iyileştiğini göstermektedir. Tüm bölümdeki ortalama aşağı bağlantı ve yukarı bağlantı hızları sırasıyla %21,6 ve %50 artarken kenarlardaki aşağı bağlantı ve yukarı bağlantı hızları %82,6 ve %100'den fazla artmaktadır. 8T AAU'lar konuşlandırıldıktan sonra toplam trafik hacmi %89 artmakta, 5G trafik dağılım oranı %52'ye ulaşarak 4T'nin konuşlandırıldığı yol kesimlerinden %13 daha yüksek olmaktadır. Daha iyi kapsamaya ek olarak, kapasite gereksinimleri tam ve açık bir şekilde arz edilmektedir.

Şangay-Kunming Demiryolunun Nanchang bölümünde, yenilikçi 3.5 GHz geniş açılı MetaAAU çözümü, daha uzun bir konumlar arası mesafede 3.5 GHz sürekli bir kapsama sağlamak için 7 km'lik bir bölümde kullanıldı. Şangay-Kunming Demiryolu boyunca konumlar arası ortalama mesafe uzun olduğundan, geleneksel 3.5 GHz 8T çözümü sürekli kapsama sağlayamıyor. Yüksek hızlı demiryolu senaryolarında, yeni konumlar edinmek genellikle maliyetli. Bu nedenle China Telecom Jiangxi ve Huawei, mevcut 2.1 GHz tek katmanlı ağa ortaklaşa 3.5 GHz geniş açılı MetaAAU'lar ekledi. Yenilikçi geniş açılı MetaAAU'lar ile yol kesiminde ortalama 740 m'lik bir konumlar arası mesafe ve bir km'den fazla maksimum mesafe ile kesintisiz kapsama gerçekleştirilebiliyor. 2.1 GHz + 3.5 GHz taşıyıcı birleştirme (CA) geniş bant genişliği çözümü, yüksek hızlı demiryolu kullanıcılarına uzaktan konferans, HD videolar ve oyun gibi hizmetlerde üstün 5G deneyimi de sağlayabiliyor. Ticari yayılım sırasında, geniş açılı MetaAAU, sürekli kapsama alanı elde etmek için canlı ağdaki 2.1 GHz ekipmanla aynı sahada konuşlandırıldı. Bu çözüm sayesinde yayılım maliyetleri büyük ölçüde azalıyor ve 5G üstün geniş bant ağının yüksek hızlı demiryolundaki yayılım süresi kısalıyor. Yerinde yapılan testlere göre, 3.5 GHz geniş açılı MetaAAU ve 2.1 GHz CA, yüksek hızlı demiryolu boyunca %100 kapsama sağlayabiliyor. Ortalama oran %132 oranında artarak rekabette lider konuma yükseldi. Özellikle, ortalama aşağı bağlantı hızı %40 daha yüksek ve kenar hızı iki kattan fazla. 3.5 GHz geniş açılı MetaAAU, 2.1 GHz ekipman üzerindeki yüksek yük sorununu da etkili bir şekilde hafifleterek 2.1 GHz bandında kullanıcı tarafından algılanan oranı %93,7 oranında artırabiliyor. Bu aynı zamanda daha fazla kullanıcının 5G akıllı seyahatin getirdiği kolaylıklardan yararlanmasını sağlıyor.

Yüksek Hızlı Demiryolu Üstün Deneyimi özelliği etkinleştirildikten sonra, frekans kaymasının olumsuz etkisini dengelemek için sinyal frekansı önceden önlem alınacak şekilde ayarlanabiliyor. Ayrıca, bu özellik yüksek hızlı demiryollarının sürekli kapsama alanında meydana gelen Doppler kayması sorununu da çözmüştür. Şangay-Kunming Demiryolunun Jiangxi bölümü için Yüksek Hızlı Demiryolu Üstün Deneyimi özelliği etkinleştirildikten sonra, çağrı düşme oranı %75 azalmış; aşağı bağlantı hızının kullanıcı deneyimi %50 iyileşmiş ve trafik %20 artmıştır.

Yüksek Hızlı Demiryolu Özel Ağ Geliştirme özelliği etkinleştirildikten sonra hücreler arası anahtarların sayısı azaldı. Ayrıca, yüksek hızlı trenin sık hücre anahtarlamasına rağmen dayanma süresi daha da uzadı ve hücre deneyimi ve kapasitesi de iyileşti. Şangay-Kunming Demiryolu için Yüksek Hızlı Demiryolu Özel Ağ Geliştirme özelliği etkinleştirildikten sonra erişim başarı oranı %99,2'ye yükseldi ve hem deneyim hem de kapasite %50 arttı. Bu, ultra yüksek hızlı senaryolardaki erişim zorluğu ve sınırlı kapasite sorununu çözüyor.

Gelecekte, China Telecom Jiangxi 5G inovasyonunda Huawei ile işbirliği yapmaya, çeşitli senaryolarda 5G ağ inşası gereksinimlerini keşfetmeye, Jiangxi Eyaletinde önde gelen 5G ağları kurmaya ve dijital ve akıllı dönüşümü kolaylaştırmaya katkıda bulunmaya devam edecek.