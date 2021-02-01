CHiQ получил высшую награду конкурса Canstar Blue

По результатам ежегодного исследования рынка, проводимого австралийской компанией Canstar Blue, специализирующейся на анализе потребительского спроса, CHiQ возглавил рейтинг лучших брендов холодильной техники, заработав пять звезд по критериям «свежесть продуктов», «дизайн», «качество комплектующих», «общая удовлетворенность» и др.

По словам главного управляющего CHiQ по сбыту и маркетингу Дэвида Эслера (David Esler), эта награда подтверждает лидерство бренда в плане внедрения новаций и обеспечения качества по доступным ценам.

«Мы рады признанию в качестве лидера по степени удовлетворенности клиентов и объясняем это методологией CHiQ, заключающейся в создании устройств, ориентированных на человека», — заявил г-н Эслер.

Расширяющийся ассортимент холодильных и морозильных камер CHiQ в настоящее время включает в себя 40 артикулов, в том числе ретро-холодильник (Retro Fridge), холодильно-морозильные камеры с гибридной системой охлаждения, модели "side-by-side", холодильники с верхним и нижним расположением морозильной камеры, а также линейку морозильных ларей и бар-холодильников.

В 2021 году расширяющийся каталог новых моделей продукции CHiQ планируется пополнить ассортиментом стиральных машин и компьютерных мониторов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1430218/image_1.jpg

SOURCE Changhong Australia