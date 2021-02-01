CHiQ получил высшую награду конкурса Canstar Blue
Feb 01, 2021, 13:00 ET
Этот бренд занял первую строчку рейтинга в категории холодильной техники на конкурсе Canstar Blue 2020 года
МЕЛЬБУРН (Австралия), 1 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Транснациональный разработчик и производитель бытовой электроники и электроприборов CHiQ занял первое место на конкурсе Canstar Blue 2020 года в категории «Самый довольный клиент — холодильная техника». CHiQ — новое поколение высокотехнологичных электробытовых приборов с элементами искусственного интеллекта от компании Changhong, выпускающей под этим брендом полный ассортимент бытовой электроники (включая телевизоры, холодильники, кондиционеры и малую бытовую технику), управляемой через домашний Интернет. С наступлением эпохи 5G формы глобального взаимодействия будут снова усовершенствованы с помощью CHiQ.
По результатам ежегодного исследования рынка, проводимого австралийской компанией Canstar Blue, специализирующейся на анализе потребительского спроса, CHiQ возглавил рейтинг лучших брендов холодильной техники, заработав пять звезд по критериям «свежесть продуктов», «дизайн», «качество комплектующих», «общая удовлетворенность» и др.
По словам главного управляющего CHiQ по сбыту и маркетингу Дэвида Эслера (David Esler), эта награда подтверждает лидерство бренда в плане внедрения новаций и обеспечения качества по доступным ценам.
«Мы рады признанию в качестве лидера по степени удовлетворенности клиентов и объясняем это методологией CHiQ, заключающейся в создании устройств, ориентированных на человека», — заявил г-н Эслер.
Расширяющийся ассортимент холодильных и морозильных камер CHiQ в настоящее время включает в себя 40 артикулов, в том числе ретро-холодильник (Retro Fridge), холодильно-морозильные камеры с гибридной системой охлаждения, модели "side-by-side", холодильники с верхним и нижним расположением морозильной камеры, а также линейку морозильных ларей и бар-холодильников.
В 2021 году расширяющийся каталог новых моделей продукции CHiQ планируется пополнить ассортиментом стиральных машин и компьютерных мониторов.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1430218/image_1.jpg
SOURCE Changhong Australia