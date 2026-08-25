CHRIS HEMSWORTH REJOINT ARCHIE ROSE DISTILLING CO. EN TANT QUE COPROPRIÉTAIRE À L'APPROCHE DU LANCEMENT AUX ÉTATS-UNIS ET DE L'EXPANSION MONDIALE

SYDNEY, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- Chris Hemsworth a rejoint Archie Rose Distilling Co., la première distillerie indépendante d'Australie, en tant que copropriétaire aux côtés du fondateur Will Edwards, alors que cette entreprise primée, spécialisée dans le whisky et les spiritueux, s'apprête à faire son entrée sur le marché américain pour la première fois. Fondée à Sydney en 2014, la maison Archie Rose s'est forgé une réputation internationale grâce à son approche typiquement australienne du whisky et des spiritueux. L'arrivée de Hemsworth marque le début d'une nouvelle étape importante pour l'entreprise, qui s'étend au-delà de l'Australie et s'apprête à lancer ses whiskies primés sur le marché américain fin 2026.

Archie Rose Co-Owner Chris Hemsworth on Australian beach

Admirateur de longue date de la marque, Hemsworth partage la conviction d'Archie Rose quant à la qualité des ingrédients australiens, au savoir-faire artisanal et au potentiel de l'industrie des spiritueux du pays.

« Je suis fan d'Archie Rose depuis longtemps », déclare Hemsworth. « Où que je sois dans le monde, déguster un whisky Archie Rose me ramène immédiatement chez moi, à ce sentiment d'être assis autour d'un feu de camp dans le bush australien avec mes potes. Leur philosophie, qui consiste à n'utiliser que des malts cultivés en Australie pour produire des whiskies riches en saveurs dans leur distillerie de Sydney, est vraiment impressionnante. Ils illustrent à merveille ce que l'Australie fait de mieux, et j'ai hâte de le faire découvrir au monde entier. »

Des whiskies façonnés par la nature australienne

Au cœur de la philosophie d'Archie Rose se trouve la volonté de créer des spiritueux qui reflètent leur terroir d'origine. La distillerie travaille en partenariat avec des agriculteurs locaux afin de s'approvisionner de manière durable en variétés de céréales anciennes et résistantes à la sécheresse pour ses whiskies, ainsi qu'en plantes locales pour ses gins. Ses whiskies sont élaborés exclusivement à partir de malts cultivés en Australie, notamment du seigle et de l'orge cultivés sur mesure spécialement pour Archie Rose, ce qui permet au caractère des ingrédients et des paysages du pays de s'exprimer pleinement dans chaque cuvée.

« Notre approche a toujours consisté à mettre en avant les ingrédients locaux pour créer des spiritueux au goût typiquement australien », explique Will Edwards, fondateur. « L'arrivée de Chris au sein de l'entreprise en tant que copropriétaire nous permet de concrétiser cette ambition à l'échelle mondiale. » « Nous ne nous contentons pas de produire des spiritueux ; nous nous appuyons sur les matières premières et l'ingéniosité de l'Australie pour élaborer les meilleurs whiskies, gins et autres spiritueux au monde, tout en racontant l'histoire des producteurs et des terres qui les nourrissent. »

Innovation

L'importance accordée par Archie Rose à la provenance va de pair avec une approche unique en matière de production. La distillerie procède elle-même au broyage, au brassage, à la fermentation, à la distillation et au vieillissement de chaque type de malt utilisé dans ses whiskies, ce qui permet au caractère de chaque céréale de s'exprimer pleinement avant que les différents éléments ne soient assemblés. Pour ses gins, Archie Rose utilise un procédé de distillation à froid conçu pour préserver le caractère de ses plantes aromatiques.

Cette approche a valu à Archie Rose plus de 450 distinctions, dont deux fois le titre de « Meilleur whisky de seigle au monde » décerné par , cinq fois celui de « Meilleur whisky single malt d'Australie » décerné par , ainsi que le titre de « Meilleur gin au monde » décerné par .

La distillerie de Sydney a également été construite dans le respect d'une série de mesures d'efficacité énergétique. Conjuguées à l'engagement d'Archie Rose en faveur de l'approvisionnement et de la culture locaux, ces pratiques ont permis à l'entreprise d'obtenir en juin 2026 la certification B Corp, en accord avec l'engagement de Chris en faveur de la préservation de l'environnement et du développement durable dans la production.

Trois whiskies créés en collaboration avec Chris Hemsworth seront lancés fin 2026.

Outre son entrée sur le marché américain, Archie Rose va renforcer sa présence internationale dans le courant de l'année avec le lancement, sur les marchés asiatiques et en Nouvelle-Zélande, de trois whiskies créés en collaboration avec Hemsworth. Le lancement se poursuivra dans l'Union européenne et au Royaume-Uni en 2027, marquant ainsi un nouveau chapitre important pour la distillerie et le whisky australien à l'échelle internationale.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire à la liste de diffusion, rendez-vous sur archierose.com.au

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Crédit photo : Archie Rose

À propos d'Archie Rose

Fondée en 2014, Archie Rose Distilling Co. est la première distillerie indépendante d'Australie ; elle est à la fois le plus grand producteur de whisky du pays et le premier producteur indépendant de gin. Archie Rose exploite sa distillerie à Botany, à Sydney — et dispose d'un bar et d'une cave ouverts au public à Rosebery — où elle fabrique l'ensemble de ses produits sur place.

Propriété privée de Will Edwards et de sa famille, la distillerie a accueilli Chris Hemsworth en tant que copropriétaire en 2026. Archie Rose continue de se consacrer à l'élaboration de whiskies et de gins d'exception en Australie, à partir d'ingrédients locaux authentiques, cultivés sous un ciel bleu infini, sur une terre d'ocre rouge, là où la terre parle d'elle-même.

Depuis sa création, Archie Rose a remporté plus de 450 distinctions internationales, notamment celles du « Meilleur whisky de seigle au monde » (à deux reprises), du « Meilleur whisky single malt d'Australie » (à cinq reprises) et du « Meilleur gin au monde ».

En 2026, Archie Rose a obtenu la certification B Corp, qui récompense son engagement à respecter des normes élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité.

Archie Rose prône une consommation d'alcool mesurée, responsable et en bonne compagnie.

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Alexandra Bryant

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