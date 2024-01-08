創新技術藉助鬍鬚及身體毛髮變革脫髮治療

洛杉磯2024年1月8日 /美通社/ -- 滿身濃密體毛但頭皮卻毛髮稀疏的現象是一直困擾脫髮者的未解之謎。Dr. U Hair and Skin Clinic 在《Dermatologic Surgery》期刊發表了一篇名為「使用皮膚敏感裝置透過毛囊提取實現鬍鬚及體毛移植」(Beard and Body Hair Transplantation by Follicular Unit Excision Using a Skin-Responsive Device) 的突破性研究報告。這篇論文介紹了 UGraft Zeus® 這一革命性創新皮膚敏感裝置，令醫生可透過超精細高密植髮技術 (BHT)，將鬍鬚及身體毛髮無縫移植至脫發嚴重的頭皮處。

此項全面研究在美國、哥倫比亞及印度展開，深入探討了 UGraft Zeus 的創新皮膚敏感治療 方法 ，解決了此前活髮技術所面臨的困難。UGraft Zeus® 憑藉專用設計功能脫穎而出。具備獨特的自導航能力，在微創植髮(FUE)過程中 適應 各種膚質、厚度及曲髮程度。該特性有助於最大限度地減少植髮損傷，同時在微創植髮 (FUE) 過程中提供修復支援，其中包括超精細高密植髮技術 (BHT)。

嚴重脫發的患者透過採用由 UGraft Zeus 提取的身體毛發，成功實現全面的活髮成效。

在涉及 82 名平均年齡為 48.9 歲的患者的研究中，移植物損耗率在 BHT 手術中始終低於 7%，這表明與以往報告的 20%(鬚)和 30%(體毛)的損耗率相比，該技術取得了巨大的進步。令人欣慰的是，所有患者均對手術感到滿意，超過 79% 的患者在手術六個月後表示高度滿意。除此之外，此前曾採用傳統方法進行 BHT 手術的外科醫生如今也熱衷於採用精簡、高成功率的 UGraft Zeus®，愈加願意進行鬍鬚及體毛微創植髮手術。

BHT 已經成為一種新興的活髮技術，為嚴重脫髮者提供了補救方法，修復了此前植髮失敗遺留的問題。與濃厚而又不匹配的頭髮相比，眉毛、鬍鬚及睫毛等專業移植可透過匹配體毛特徵實現了更加自然的美感。

論文第一作者，暨托倫斯 Harbor-UCLA 醫學中心皮膚科以及加州曼哈頓海灘 Dr U Hair and Skin Clinic 的 Sanusi Umar博士強調：「UGraft Zeus® 推出的皮膚敏感技術解決了非頭髮移植所面臨的挑戰，是活髮領域的一次重大躍進，無論患者嚴重程度如何」。

媒體垂詢，請聯絡：

Sara Harutyunyan

Dr. U Hair and Skin Clinic

[email protected]

Dr. U Hair and Skin Clinic