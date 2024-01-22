ChuanQi IP "MIR2M : The Grandmaster" hikayesinin filmini yayınladı

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ChuanQi IP

22 Jan, 2024, 00:00 ET

  • Mir Kıtası'nın karşı tarafında yer alan Orta Kıta'da gizlenen Cennet Adası ve Gölge Ustasının hikayesinin filmini yayınlandı.
  • Resmi web sitesinde, Google Play'de ve Apple App Store'da ön kayıt yapılabilir.

SEUL, Güney Kore, 22 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- WEMADE (CEO: Henry Chang) bağlı şirketi olan ChuanQi IP yeni blok zinciri tabanlı idle RPG, "MIR2M : The Grandmaster" oyununun hikayesinin filmini resmi YouTube kanalında görücüye çıkardı.

Bu videoda "MIR2M : The Grandmaster" oyununun arka planındaki hikaye yer alıyor ve Orta Kıta'nın kökenlerinin yanı sıra kıtanın kontrolünü ilk sakinlerinin elinden almış olan iblislerin korkunç saldırılarını da gösteriyor. Bu kıtada yaşayanlar şiddetli saldırılardan kaçmak için Cennet Adasına kaçmak zorunda kalır.

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MIR2M : The Grandmaster
MIR2M : The Grandmaster

Cennet Adası, eski dövüş sanatı ustalarının eğitimlerine gizlice devam ettiği saklı bir adadır ve bu yeni oyununun ana sahnesi görevindedir.

Kullanıcılar, Gölge Usta kademesinden başlayarak Orta Kıta'dan Cennet Adası'na sığındıktan sonra eğitim alarak bir Grandmaster olmak için yolculuğa çıkabilir.

Resmi web sitesi, Google Play ve Apple App Store'da 11 Ocak'tan itibaren ön kayıt yapılabilir. Ön sipariş hediyeleri arasında Gölge Ustası Transfer Kartı, 4. Seviye Efsanevi Ekipman Sandığı ve sınırlı sürüm bir kostüm yer alıyor.

 "MIR2M : The Grandmaster" hikayesi resmi YouTube kanalı "MIR2M World"de izlenebilir.

Referans web siteleri:

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2322342/Chuanqi_IP_image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2129327/4501402/Mir2M_logo_Logo.jpg

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