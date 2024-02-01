ChuanQi IP, "MIR2M: The Grandmaster"ın Lansmanına Özel Airdrop Etkinliği Devam Ediyor

"The Legend of Mir 2" Evrenine Dayanan 3. Mobil Oyun

PvP Dövüşler, Boss Zindanları ve Topluluk Sistemi Gibi Özelliklere Sahip

Hatıra Etkinlikleri Arasında Görev Tamamlama, Oyun İnceleme Videoları Oluşturma Yer Alıyor

SEUL, Güney Kore, 2 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- WEMADE (CEO: Henry Chang), blok zinciri tabanlı idle dövüş sanatları RPG'si, "MIR2M: The Grandmaster"ı bugün (2 Şubat) resmi olarak yayınladı.

"MIR2M: The Grandmaster", MIR2M serisindeki üçüncü oyundur. "The Legend of Mir 2" evrenine dayanan oyun, Mir ana karası "Bicheon"un tam karşısında yer alan "Orta Kıta"da gelişen hikâyeyi anlatmaktadır.

ChuanQi IP, “MIR2M: The Grandmaster” Release Airdrop Event in Progress

Oyuncular 5 adete kadar karakterle gruplar oluşturabilir ve savaşçı, büyücü, taocu ve gizli meslek "Gölge Usta" gibi çeşitli sınıflar arasında seçim yapabilir. PvP dövüşler, boss zindanları ve topluluk sistemleri de dahil olmak üzere zengin içeriğin keyfini çıkarın.

ChuanQi IP, piyasaya sürülmesinin şerefine çeşitli etkinlikler düzenliyor. Oyunu yükleme ve VIP seviyesine çıkma gibi görevleri yerine getiren kullanıcılar, WEMIX coin ve MIR2M serisine özel oyun tokeni CQB kazanmak için rulet katılım biletleri alacaklar. Etkinliğin ayrıntıları lansmandan sonra açıklanacak.

Yakında bir oyun incelemesi video etkinliği de gerçekleşecek. 29 Şubat'a kadar YouTube kanalınıza oyunun oynandığı ve "MIR2M: The Grandmaster"ın piyasaya çıkma haberlerini içeren bir video hazırlayıp yükleyin ve sıralamaya göre ya da çekilişle WEMIX coin alma şansı elde edin.

Oyun ve etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgiler için "MIR2M: The Grandmaster" resmî web sitesine ve küresel blok zinciri oyun platformu WEMIX Play'e göz atın.

Referans web siteleri:

"MIR2M: The Grandmaster" resmî web sitesi: https://thegrandmaster.mir2m.world/

"MIR2M: The Grandmaster" İndirin: https://mir2mthegrandmaster.go.link?adj_t=18ngvfyc

WEMIX Play resmî web sitesi: https://wemixplay.com/

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2328478/ChuanQi_IP__MIR2M_The_Grandmaster.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2129327/4517080/Mir2M_logo_Logo.jpg