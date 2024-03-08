ChuanQi IP'nin idle RPG'si MIR2M : The Grandmaster, bir ay boyunca devam edecek bir yıl dönümü etkinliği sunuyor

Karakter geliştirmeye yardımcı olan "Bound Yuanbao" ve "EXP Fairy" elde etmek için kuponlar sağlanıyor.

Her hafta sonu bir etkinlik düzenlenerek, hızlı gelişmeye yardımcı olan çeşitli item'ler sunuluyor.

SEUL, Güney Kore, 8 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Bir Wemade bağlı kuruluşu olan ChuanQi IP (CEO: Henry Chang), blockchain tabanlı dövüş sanatları RPG'si MIR2M : The Grandmaster'ın birinci ayını kutlamak için iki farklı gelişme destekleyici etkinlik sunacak.

İlk olarak, yeni kullanıcılara 100 "Bound Yuanbao" ve bir "EXP Fairy" elde etmeleri için kuponlar sağlanacak. Kuponlar MIR2M sosyal medya kanallarından paylaşılacak ve kullanıcılar oyun içi Benefit Hall menüsüne kodları girerek bu kuponları kullanabilecek.

ChuanQi IP’s idle RPG, MIR2M : The Grandmaster offers a one-month anniversary event!

Her Cuma, Cumartesi ve Pazar günü bir etkinlik düzenlenecek. Katılımcılar Yuanbao'ları veya biletleri kullanarak bu etkinliklere katılabilecek. Hızlı gelişme için "Alien Beast" ve "Koleksiyon Kartları" da dahil olmak üzere 310'dan fazla item, etkinlik ödülleri olarak dağıtılacak.

Şubat ayında çıkan MIR2M : The Grandmaster, MIR2M serisindeki üçüncü oyun. PvP dövüşleri, boss zindanları ve klan sistemleri için zengin içerikler barındırıyor. Savaşçı, büyücü ve Taoist gibi farklı sınıflardan beş adede kadar karakterden oluşan partiler oluşturabilen oyuncular, bunları aynı anda geliştirebiliyor.

Oyun ve etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgilere, resmi MIR2M : The Grandmaster web sitesinden ve global blockchain platformu WEMIX PLAY üzerinden ulaşılabilir.

Referans Siteler:

MIR2M : The Grandmaster Resmi Sitesi: https://thegrandmaster.mir2m.world/

MIR2M : The Grandmaster İndirme: https://mir2mthegrandmaster.go.link?adj_t=18ngvfyc

Resmi WEMIX Play Sitesi: https://wemixplay.com/

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2353286/ChuanQi_IP_s_idle_RPG_MIR2M.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2129327/4573342/Mir2M_logo_Logo.jpg