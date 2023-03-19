CIEE公布2023年弗雷德里克.道格拉斯奖学金获得者

12名多元背景的学生领袖将在美国、南非和爱尔兰进行社会正义领导力研究。

缅因州南波特兰2023年3月20日 /美通社/ -- 国际教育交流委员会（CIEE）非常高兴地宣布2023年弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金获得者（Frederick Douglass Global Fellows），这是12位杰出的学生领袖。他们将参加横跨三大洲的全球之旅，前往华盛顿特区、南非开普敦和爱尔兰都柏林，进行社会正义领导力的比较研究。

在为期四周的暑期计划中，奖学金获得者们将探索弗雷德里克·道格拉斯（Frederick Douglas）、亚伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）、约翰·刘易斯（John Lewis）、纳尔逊·曼德拉（Nelson Mandela）、大主教德斯蒙德·图图（Bishop Desmond Tutu）、丹尼尔·奥康奈尔（Daniel O'Connell）、约翰·休谟（John Hume）等社会变革巨人的遗产。

The 2023 Frederick Douglass Global Fellows will participate in a three-continent global journey that will take them to Washington, D.C.; Cape Town, South Africa; and Dublin, Ireland; for a comparative study of social justice leadership.

这些杰出的有色人种学生之所以入选这一久负盛名的奖项，是因为他们明确承诺，将通过在观点不同的人之间架起桥梁来促进我们世界的和平。

2023年弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金获得者如下：

Daniel Hernandez - 亚利桑那州立大学 ，健康服务管理

- ，健康服务管理 Akil Cole - 乔 治城大学 ，跨学科研究

- ，跨学科研究 Samuel Li - 乔治城大学 ，国际商务

- ，国际商务 Ife Martin - 霍 华德大学 ，计算机与信息科学

- ，计算机与信息科学 Ja'Niya Howard - 印第安 纳大学 ，室内设计与商业管理

，室内设计与商业管理 Ryan Javier – 理海大学 ，工程与国际研究

– ，工程与国际研究 Hufsa Ahmed - 玛卡莱斯特学院 ，政治学与经济学

，政治学与经济学 Darius Butler - 欧柏林学院 ，非裔美国人研究和法律研究

- ，非裔美国人研究和法律研究 Charlotte Yeung - 普渡大学 ，政治学

- ，政治学 Malavika Kannan - 斯坦福大学 ，比较文学与民族文化研究

- ，比较文学与民族文化研究 Florence Onyiuke – 宾夕法尼亚大学 ，国际关系与国际商务

– ，国际关系与国际商务 Gregory Perryman – 弗吉尼亚大学，公共政策分析与环境科学

您可以通过此个人视频认识2023年奖学金获得者。

弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金（Frederick Douglass Global Fellowship）主任Kyndall Cox表示："2023年弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金获得者是一群非凡的学生领袖，由代表着丰富多样的学术与文化背景的杰出申请人中遴选而出。"

爱尔兰政府将共同资助2023年弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金获得者，以纪念27岁的废奴主义者弗雷德里克·道格拉斯与伟大的爱尔兰改革家丹尼尔·奥康奈尔于1845年在都柏林举行的会晤。这一经历扩大了道格拉斯对社会不公正的看法，并影响了他在美国通过非暴力社会和政治运动鼓动积极变革的风格。

CIEE总裁兼首席执行官James P. Pellow表示："道格拉斯通过非暴力社会与政治运动鼓动积极社会变革的风格是受到了他与丹尼尔·奥康奈尔会晤的影响。同样，奖学金获得者们对国际和平建设者的比较研究以及他们在计划期间与同伴建立起的个人联系，也将影响他们未来的变革努力。参加这个项目的学生回国后将在促进社会正义方面拥有更广阔的全球视野，并将为在其社区和全世界推动积极变革做好更充分的准备。"

爱尔兰驻美国大使杰拉尔丁·伯恩·纳森（Geraldine Byrne Nason）对这一宣布表示欢迎："27岁的弗雷德里克·道格拉斯在都柏林与爱尔兰废奴主义者丹尼尔·奥康奈尔会晤交谈时，正如道格拉斯自己所说，他‘被完全吸引住了'。三个月后，当他准备离开爱尔兰时，这位年轻的美国人表示他在爱尔兰度过了一生中最快乐的时光，并且开始了‘新生活'。为庆祝这一遗产并加强我们两国之间的联系，我很高兴地看到，通过弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金，来自少数族裔背景的12名杰出美国年轻人今年将有机会前往爱尔兰。"

作为CIEE致力于增加弱势群体学生出国留学机会的一项工作内容，弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金于2017年启动。除资助12名奖学金获得者外，CIEE还将为申请今年奖学金的近600名学生提供1500美元的弗雷德里克·道格拉斯助学金（Frederick Douglass Scholars Grant），可用于明年的CIEE出国留学项目，并同时承诺提供超过100万美元的补助金，以帮助多元化背景的学生出国留学。

每年都会有30多位倡导国际教育的学院院长按照CIEE弗雷德里克·道格拉斯助学金提供等额资金，以进一步降低学生的留学成本。CIEE很荣幸能够与这些全球领导者合作，为来自不同背景的所有学生敞开大门，并显著提升海外的多样性。

如需了解有关弗雷德里克·道格拉斯全球奖学金的更多信息，请访问ciee.org/FDGF。

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Council on International Educational Exchange (CIEE)

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