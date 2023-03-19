CIEE向2023 Frederick Douglass Global Fellows致以祝賀

十二位來自不同背景的學生領袖將在美國、南非和愛爾蘭針對社會正義領導進行研究。

緬因州南波特蘭2023年3月20日 /美通社/ -- 國際教育交流委員會 (The Council on International Educational Exchange，CIEE) 欣然宣布2023年度的 Frederick Douglass Global Fellows (全球研究生) 獲選名單，將由十二位出色的學生領袖參加一項橫跨三大洲的全球之旅，前往華盛頓特區、南非開普敦和愛爾蘭都柏林，進行社會正義領導的比較研究。

在為期四週的暑期計畫中，研究生將探索包括：Frederick Douglass、Abraham Lincoln、John Lewis、Nelson Mandela、Bishop Desmond Tutu、Daniel O'Connell、John Hume等眾位巨擘為社會變遷所留存的珍貴遺產。

2023 Frederick Douglass Global Fellows將參加一項橫跨三大洲的全球之旅，前往華盛頓特區、南非開普敦和愛爾蘭都柏林，進行社會正義領導的比較研究。

獲選此一知名獎項的有色人種學生，是由於他們能為世人的不同觀點建立橋樑，並藉此展現其推動世界和平的承諾。

2023 Frederick Douglass Global Fellows獲選者包括：

Daniel Hernandez – 亞利桑那州立大學 ( Arizona State University )，健康服務管理

– ( )，健康服務管理 Akil Cole – 喬治城大學 ( Georgetown University )，跨學科研究

– ( )，跨學科研究 Samuel Li – 喬治城大學 ，國際商務

– ，國際商務 Ife Martin – 霍華德大學 ( Howard University )，計算機和信息科學

– ( )，計算機和信息科學 Ja'Niya Howard – 印第安納大學 ( Indiana University )，室內設計和商業管理

( )，室內設計和商業管理 Ryan Javier – 理海大學 ( Lehigh University )，工程和國際研究

– ( )，工程和國際研究 Hufsa Ahmed – 瑪卡萊斯特學院 ( Macalester College )，政治學和經濟學

( )，政治學和經濟學 Darius Butler – 歐柏林學院 ( Oberlin College )，非裔美國人研究和法律研究

– ( )，非裔美國人研究和法律研究 Charlotte Yeung – 普渡大學 ( Purdue University )，政治學

– ( )，政治學 Malavika Kannan – 史丹佛大學 ( Stanford University )，比較文學和種族文化研究

– ( )，比較文學和種族文化研究 Florence Onyiuke – 賓夕法尼亞大學 ( University of Pennsylvania )，國際關係和國際商務

– ( )，國際關係和國際商務 Gregory Perryman – 維吉尼亞大學 ( University of Virginia )，公共政策分析和環境科學

您可以透過 這段個人影片來認識2023 Fellows。

「2023年的Frederick Douglass Global Fellows是由一群非常傑出的學生領袖所組成，並從許多優秀的申請者中脫穎而出，代表不同的學術和文化背景。」Fredrick Douglass Global Fellowship主任Kyndall Cox表示。

愛爾蘭政府將共同贊助2023 Frederick Douglass Global Fellows，以紀念於1845年在都柏林，由當時年僅27歲即倡導廢奴主義的Frederick Douglass與愛爾蘭大改革家Daniel O'Connell所進行的會面。Douglass藉由該段經歷擴展了他對社會缺乏正義的觀點，同時改採以非暴力的社會和政治作風，致力鼓動積極變革。

「正如同Douglass與Daniel O'Connel會面後，致力改採非暴力的社會和政治作風以鼓動積極變革的影響一般，研究生在計劃期間針對國際和平建立者所做的比較研究，以及與其同儕之間所締結的聯繫，也將會對他們在未來鼓動變革的方式產生影響。」CIEE的主席兼執行長James P. Pellow表示。「該計畫學生在結束海外生活返國後，由於推動社會正義的全球觀點得以提升，將更有能力成為社區和世界積極改變的促進者。」

愛爾蘭駐美大使Geraldine Byrne Nason對此項宣布表示歡迎，並坦言：「時年27歲的Frederick Douglass，在都柏林與愛爾蘭廢奴主義者Daniel O'Connell會面並共同發表演說時，Douglass引述自己的話：『感到徹底拜服。』三個月後，當他準備離開愛爾蘭時，這位年輕的美國人回憶說，他在愛爾蘭度過了生命中最幸福的時光，現在展開了『全新的生活』。為頌揚此一珍貴遺產，同時加強我們兩國之間的聯繫，我很高興藉由Frederick Douglass Global Fellows計劃，今年將有十二位來自少數族裔背景的美國優秀年輕人，獲得前往愛爾蘭旅行的機會。」

Frederick Douglass Global Fellowship計畫於2017年正式啟動，並作為CIEE致力於增加少數群體留學機會的一部分。CIEE不僅資助該12名研究員，還承諾提供超過一百萬美元的補助經費，將向近600名申請本年度獎學金的學生提供一項高達1,500美元的 Frederick Douglass Scholars Grant (學習補助) ，可在未來一年用於所有CIEE的海外學習計劃，以幫助不同背景的學生從事海外學習。

每年CIEE Frederick Douglass Scholars Grant皆獲得超過三十位 倡導國際教育的學院校長極力配合，進一步降低了學生的留學費用。CIEE深表自豪，能與這些全球領袖合作，進而為不同背景的所有學生開啟大門，顯著提高不同背景學生出國學習的機會。

要了解有關 Frederick Douglass Global Fellowship的更多資訊，請訪問 ciee.org/FDGF。

關於CIEE

CIEE為不同人群、不同國家和不同的文化之間建立橋樑。75年來，我們不斷幫助年輕人參與高水準的國際交流和留學計畫，讓世界更加融洽。我們改變人生，我們的學員改變世界。欲深入了解，請訪問： ciee.org。

媒體聯絡人：Leslie Taylor，[email protected]，(207)553-4274

Council on International Educational Exchange (CIEE)

SOURCE Council on International Educational Exchange (CIEE)