CIFF Guangzhou объявляет о новейших изменениях в своем позиционировании

CIFF Guangzhou активно способствовует преобразованию отрасли за счет реализации оригинальных проектов. В июле 2020 года в рамках 45-й выставки Design Spring была проведена первая Ярмарка дизайна современной китайской мебели под названием "Design Spring" («Весна дизайна»), посвященная поиску путей интеграции искусства, дизайна и образа жизни в целях нахождения новых подходов и реализации уникальных культурных, художественных, модельных и фирменных ценностей в современном дизайне китайской мебели. Наряду с другими мероприятиями, включая первую презентацию 2030+ International Future Office, ориентированную на стильные элементы, устанавливающие новые традиции, это мероприятие также отражает размах CIFF Guangzhou и реализацию выставкой CIFF Guangzhou своего нового позиционирования.

В 2021 году CIFF Guangzhou также сосредоточит свое внимание на создании уникальной полнофункциональной платформы для стимулирования внутренних продаж и экспорта, где оба главных направления деятельности будут дополнять друг друга, открывая новую эру экономической деятельности для Китая. Внутри страны она будет укреплять свою бизнес-функцию, объединяя ведущие бренды, выявляя новые отраслевые тенденции и рыночные особенности, связывая между собой экспозиции и магазины, а также оптимизируя охват потребителей за счет прицельного маркетинга. Она будет сосредоточена на трех основных планах по стимулированию мировой торговли: трансграничной электронной коммерции, программе CIFF Global Partners и выставочной онлайн-платформе.

Будучи единственной в мире мебельной выставкой, охватывающей всю отраслевую цепочку, CIFF Guangzhou продолжит использовать свое уникальное положение для интеграции предприятий из верхних и нижних звеньев этой цепочки, планируя активацию сетей для подключения мебельных магазинов, компаний, дистрибьюторов и организаторов экспозиций во многих городах, слияние аудиторий и ресурсов каналов обслуживания, повышение своего творческого потенциала, проведение выездных презентаций и мероприятий для установления связей между дизайнерами и учреждениями, а также расширение своей деятельности в сфере недвижимости.

Проведение 47-й выставки CIFF Guangzhou, объединяющей более 4300 высококачественных брендов с 300 000 посетителей-специалистов со всего мира, запланировано на периоды с 18 по 21 марта и с 28 по 31 марта 2021 года в выставочном комплексе Canton Fair Complex и экспоцентре PWTC Expo в Гуанчжоу. Имея своей целью увеличение ценности дизайна и объединение всей производственно-сбытовой цепи, ее организаторы стремятся повысить уровень доверия к отрасли и расширить возможности для развития отечественных компаний в период после окончания эпидемии.

Зарегистрироваться на данное мероприятие можно на странице по адресу: https://www.ciff-gz.com/en/visitors/pre-register

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1433681/CIFF_2021__2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1433682/CIFF_2021__1.jpg

SOURCE China International Furniture Fair (Guangzhou)