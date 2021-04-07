CIFF Guangzhou знакомит 357 809 посетителей с 4000 брендов высококачественной продукции

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China International Furniture Fair (Guangzhou)

Apr 07, 2021, 10:20 ET

ГУАНЧЖОУ (Китай), 7 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- 31 марта завершила свою работу 47-я Китайская международная мебельная ярмарка в Гуанчжоу (далее "CIFF Guangzhou"), проходившая с большим успехом. 47-ю ярмарку CIFF Guangzhou с участием 4000 экспонентов, проводившуюся на площади 750 000 квадратных метров, посетили 357 809 человек. Таким образом, численность ее посетителей возросла на 20,17% по сравнению с допандемийным 2019 годом. В то же время выставочные онлайн-платформы CIFF собрали более 7,6 млн просмотров.

CIFF Guangzhou Connects 357,809 Visitors with 4,000 Quality Brands
CIFF Guangzhou Connects 357,809 Visitors with 4,000 Quality Brands
CIFF Guangzhou Connects 357,809 Visitors with 4,000 Quality Brands CIFF Guangzhou Connects 357,809 Visitors with 4,000 Quality Brands

Ярмарка CIFF Guangzhou стала местом встречи производителей фирменной продукции с представителями верхних и нижних звеньев отраслевой цепочки, сосредоточив на своей площадке десятки тематических выставок и форумов, охватывавших самые современные темы, начиная с элитного дизайна и новейших стилей и заканчивая тенденциями в области материалов и интеллектуальными технологиями. Эта ярмарка, посвященная всей цепочке от проектирования до производства продукции и ее поставки потребителями, охватывала различные сегменты: домашнюю мебель, обстановку и текстиль, товары для активного отдыха, офисную мебель, а также оборудование и сырье для мебельного производства.

«В условиях пандемии изменились нужды и требования мебельной промышленности. Именно поэтому ярмарка CIFF Guangzhou, проходившая в этом году, использовалась для популяризации ценностей оригинального дизайна с одновременным созданием усовершенствованной бизнес-модели, учитывающей вновь возникшие обстоятельства. Наша цель состоит в повышении качества при сохранении стабильности, стимулировании конструкторских инноваций, обеспечении экспортных возможностей для уникального внутреннего рынка, укреплении отраслевой цепочки и совершенствовании цифровых услуг», — заявил заместитель директора Китайского центра внешней торговли Сюй Бин (Xu Bing).

Ранее в этом году CIFF Guangzhou приступила к реализации новой стратегии, основанной на «дизайнерских тенденциях, международной торговле и всеобъемлющей логистической цепи», особо подчеркивающей роль оригинального дизайна в мебельной промышленности. Для участия в ее экспозиции были приглашены выдающиеся дизайнеры со всей страны. В рамках ярмарки был также проведен ряд тематических выставок и мероприятий, посвященных дизайну, включая CIFF Design Spring, CMF Trend LAB и D2M Lab. В полной мере используя преимущества своей выставочной платформы, ярмарка CIFF Guangzhou укрепила связи между экспонентами и ведущими дизайнерами за счет проведения многочисленных мероприятий в различных формах. 

С целью расширения и укрепления трансграничного сотрудничества в рамках ярмарки CIFF Guangzhou было организовано множество форумов и мероприятий для изучения торговых возможностей. Кроме того, в этом году на площадке CIFF проходила онлайн-встреча для иностранных покупателей, создавшая для участников ярмарки «облачный мост», связывающий их с зарубежными продавцами, которые не смогли присутствовать лично и поделиться возможностями развития как на внутреннем, так и на международных направлениях. Объединяя всю производственно-сбытовую цепочку и используя свои многоканальные ресурсы, ярмарка CIFF Guangzhou поддерживает мировую мебельную промышленность, внедряя инновации и развивая отрасль в постпандемийную эпоху.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1481560/CIFF_47_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1481574/CIFF_47_2.jpg

SOURCE China International Furniture Fair (Guangzhou)

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