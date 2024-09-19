Çin, 2025 yılında Şanghay'da düzenlenecek FDI Dünya Dişhekimliği Kongresi'ne ev sahipliği yaparken birçok rekora imza atmayı hedefliyor

SHANGHAI, 19 Eylül 2024 /PRNewswire/ -- Çin, 9-12 Eylül 2025 tarihleri arasında FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi Şanghay 2025'e (FDIWDC25) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Etkinlikte büyük bir uluslararası kongre ve kapsamlı bir sergi yer alacak, her ikisinin de kapsam ve etki bakımından rekor düzeyde olması bekleniyor. 60.000 metrekarelik alana yayılan fuar alanı, 700'ün üzerinde uluslararası ve Çinli katılımcıya ev sahipliği yapacak. San Francisco, Sidney ve İstanbul'daki başarılı organizasyonların ardından Çin'in dinamik dental pazarı ve hızlı sektör büyümesi, ülkeyi bu prestijli küresel buluşma için ideal bir yer haline getirmektedir. Bu etkinlik, Çinli dental profesyonellerle etkileşim kurmak için önemli bir platform sunmakta ve uluslararası katılımcılara yerel tedarikçilerden en son teknolojileri ve dijital yenilikleri keşfetme fırsatı sağlamaktadır.

Çin: Küresel Ağız Bakımında Yükselen Dev

Çin'in sağlığa verdiği önem, son yıllarda özellikle ağız bakımı alanında önemli bir gelişme göstermiş ve Çin'i küresel sağlık hizmetleri alanında önemli bir büyüme pazarı olarak konumlandırmıştır. 2023 yılında, Çin'in ağız bakım endüstrisinin ölçeği yaklaşık 49,15 milyar yuana ulaştı. Gargara gibi niş ürünler bile vazgeçilmez ürünler haline geliyor. Bu eğilim, premium ürün ve hizmetlere yatırım yapan tüketici sayısındaki artışla desteklenmektedir.

İnovasyon ve Talebin Artırılması

Çin'in dental sektörü, hem kamu hem de özel sağlık hizmetleri girişimleri tarafından desteklenerek hızla büyümektedir. Pekin, Şanghay, Xi'an, Chengdu ve Wuhan gibi şehirlerdeki büyük diş hastaneleri teşhis, tedavi, araştırma ve eğitimi entegre etmektedir.

Ülke genelinde 120.000'den fazla özel diş hastanesi ve kliniği ile özel sektör de gelişmektedir. Ancak bu sayı, artan talebi karşılamakta hâlâ yetersiz kalmaktadır. Sektör gelişmeye devam ettikçe, daha fazla ve daha iyi dental ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyulacağı açıktır. Bondent, Upcera ve Zumax gibi önde gelen Çinli şirketler ortodonti, implantlar, dental dijitalizasyon ve protez alanında inovasyonu yönlendirmektedir. Rekabetçi fiyatları ve yüksek kaliteli teklifleri uluslararası beğeni kazanıyor. Straumann ve Solventum gibi küresel markalar da Çin'deki erişim alanlarını genişleterek birinci kademe şehirlerin ötesindeki pazarları hedefliyor.

FDIWDC25 , Doğu'nun Batı ile Buluştuğu Yer

FDIWDC25, 130'dan fazla ülkeden profesyonelleri Şanghay'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde (NECC) ağırlayacak. Fuar, Çinli şirketlerin yüksek kaliteli ürünlerini rekabetçi fiyatlarla sergilemeleri, yenilikçiliklerini göstermeleri ve küresel varlıklarını güçlendirmeleri için bir platform görevi görecek.

UUluslararası şirketler de yenilikçi dental ürün ve teknolojilerini sunarak Çin'deki profesyoneller için olağanüstü bir öğrenme deneyimi sunacak.

FDIWDC25'te Küresel Dental Topluluğa Katılın

FDIWDC25, 100'den fazla CE onaylı akademik oturum, 300 uluslararası ve yerli konuşmacı ve 700'den fazla katılımcıy a ev sahipliği yapan 60.000 metrekarelik geniş bir sergi alanı ile dinamik bir etkinlik olmayı vaat ediyor. Etkinlik, dişhekimliği profesyonellerinin ağ kurmaları, öğrenmeleri ve ağız sağlığının geleceğini şekillendirmeleri için mükemmel bir fırsat sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için: https://2025.world-dental-congress.org/En

FDI hakkında:

FDI, diş hekimliği mesleğinin önde gelen küresel sesidir ve optimal ağız sağlığına sahip bir dünya öngörmektedir. 130'dan fazla ülkeden 200'e yakın üye birlik ve uzmanlık grubunu bünyesinde barındırarak dünya çapında 1 milyondan fazla diş hekiminin başlıca temsil organı olarak hizmet vermektedir.

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