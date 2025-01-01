Çin büyükelçilerinin gözünde SPIC'in yeşil enerji gelişimi

ŞANHAY, 1 Ocak 2025 /PRNewswire/ -- "Çin Büyükelçileri için SPIC Turu" geçtiğimiz günlerde Şanhay'da başarıyla gerçekleştirildi. Tur sırasında Gine, Ürdün, Malta ve Macaristan'dan diplomatik elçiler SPIC Shanghai Electric Power'a davet edildi ve Şanhay'daki Pudong Qiantan Entegre Akıllı Enerji Projesi gibi projelere saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Elçiler bu tur sayesinde SPIC'in sosyal ve ekonomik kalkınma, ekolojik ve çevresel koruma, teknolojik inovasyon ve enerji tedarik garantisi gibi birçok alandaki gelişim başarılarını bizzat görme ve hissetme imkanı buldular.

SPIC Shanghai Electric Power'ın Qiantan Entegre Akıllı Enerji Merkezi, Qiantan'da 1.000.000 metrekareden fazla bir alanda iklimlendirme için soğutma ve ısıtma kaynakları sağlama gibi zorlu bir görevi üstlenmektedir. On yıllık yüksek kaliteli gelişimin ardından Qiantan Projesi, kentsel alanda yeşil entegre akıllı enerji uygulaması için bir model haline gelmiştir.

Elçiler, Qiantan Akıllı Enerji Merkezi'nde enerji akışını ve dönüşümünü ilk elden deneyimlediler. Akıllı enerjinin sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda yeşil yaşam tarzının bir savunucusu olduğunu söylediler. Elçiler daha sonra Şanhay Electric Power'ın genel merkezinin birinci katındaki sergi salonunu ziyaret ederek Çin'in enerji sektörünün gelişim tarihini incelediler. Sergi salonu, ustaca tasarımı, bol miktarda tarihi belge ve otantik sergileriyle Çin'in enerji sektörünün gelişimini ve evrimini canlı bir şekilde göstermektedir.

Ziyaretin ardından SPIC Shanghai Electric Power, elçilerle bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi ve burada iki taraf, enerji sektörünün gelecekteki zorlukları ve fırsatları ile Çin ve yabancı ülkeler arasında elektrik enerjisi alanında işbirliği beklentileri gibi konularda canlı bir tartışma gerçekleştirdi.

"Çin Büyükelçileri için SPIC Turu" göle atılan bir taş gibiydi ve elçilerin kalplerinde dalgalanmalara neden oldu. Sadece Şanhay'ın akıllı enerji alanındaki olağanüstü başarılarına gözlerini açmakla kalmadı, aynı zamanda küresel enerji dönüşümü ve gelişimi için değerli referanslar ve ilham kaynakları sağladı.