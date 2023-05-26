Çin-Orta Asya Zirvesi SPIC bir dizi işbirliği anlaşması imzaladı

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GLOBAL TIMES ONLINE

26 May, 2023, 06:12 ET

XI'AN, China, 26 Mayıs 2023 /PRNewswire/ -- GLOBAL TIMES ONLINE'dan bir rapor:

18 Mayıs'ta, SPIC başkanı Qian Zhimin, Xi'an'da Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak ve devlet ziyareti yapmak için Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile yenilenebilir enerji konusunu görüşmek üzere bir Kazakistan-Çin yatırım yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Enerji projeleri Projenin uygulanması ve yeşil enerji hidrojen üretimi alanında işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Kazakistan'da 1GW rüzgar enerjisi + enerji depolama inşasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı. Aynı gün, Çin-Orta Asya Zirvesi-Kırgızistan İş Konferansı da düzenlendi. Kırgızistan Enerji Bakanlığı ile Issy-Kul 1000 MW fotovoltaik projesinin ana maddelerini içeren yatırım işbirliği anlaşması imzalandı.

SPIC, "Kuşak ve Yol" girişimine aktif olarak yanıt vermekte, Orta Asya ülkelerindeki işletmelerle aktif olarak işbirliği yapmakta ve Kazakistan'da Zanatas rüzgar enerjisi ve Kırgızistan'da Issy-Kul 1000 MW fotovoltaik projesi gibi yeni enerji projeleri geliştirmektedir. SPIC, temiz enerji avantajlarından tam anlamıyla yararlanır, güç kaynağını garanti etme becerisinin geliştirilmesine yardımcı olur ve yerel enerji yapılarının dönüşümünü destekler.

Gelecekte, SPIC enerji alanında "Kuşak ve Yol" üzerindeki ülkelerle işbirliğini derinleştirmeye, yerel ekonomik kalkınma ve insanların refahı için güç garantisi sağlamaya ve enerji güvenliği, enerji bağımsızlığı ve enerji istikrarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmaya devam edecektir.

SOURCE GLOBAL TIMES ONLINE

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