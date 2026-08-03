Cinquante ans d'économie circulaire : Centriforce franchit une étape importante

LIVERPOOL, Angleterre, 3 août 2026 /PRNewswire/ -- Depuis 1976, Centriforce Products Ltd transforme les déchets plastiques post-consommation et industriels en une large gamme de produits destinés à la prévention des dommages. Alors que le monde entier s'efforce d'atteindre la neutralité carbone, les principes fondateurs de ce fabricant de Liverpool sont un véritable guide du développement durable rédigé avec un demi-siècle d'avance.

Fondée sous le nom de Chisholm Plastics, Centriforce fabrique exclusivement, depuis sa création, avec du plastique recyclé post-consommation. Ce modèle économique repose sur la récupération de plastique déjà utilisé (bouteilles, sacs de courses et emballages industriels) pour le transformer en un produit durable, fonctionnel et ayant une valeur commerciale.

Aujourd'hui, Centriforce est le leader du marché britannique des produits de protection en plastique recyclé. L'entreprise approvisionne les secteurs des services publics, de la construction, de l'agriculture et de l'ingénierie et exporte vers plus de 50 pays.

Ses produits phares, allant de Stokbord®, la marque leader au Royaume-Uni dans le domaine des plaques en plastique recyclé, à la gamme de tapis de protection du sol Protrack™ récemment lancée, sont entièrement fabriqués avec du plastique recyclé à 100 %, issu de déchets post-consommation et industriels normalement destinés à finir dans les décharges.

Les produits fabriqués dans son site de Liverpool, d'une superficie de six acres, protègent les câbles électriques souterrains, les conduites d'eau, les canalisations de gaz, les réseaux de fibre optique et les infrastructures agricoles à travers le Royaume-Uni et au-delà. Les produits Stokbord® et Tapetile® sont utilisés par les principaux opérateurs de réseaux d'électricité, de gaz et de télécommunications pour protéger les infrastructures enterrées au Royaume-Uni et dans le monde entier.

L'entreprise s'apprête à fêter son 50e anniversaire en 2026, dans un contexte qui a radicalement évolué en sa faveur. Les accords-cadres d'approvisionnement comportent désormais des exigences explicites sur la teneur en matériaux recyclés, l'empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie, les critères liés à l'économie circulaire et la gestion durable de la chaîne d'approvisionnement. Ce que Centriforce a mis en place en tant que modèle commercial sert désormais de référence réglementaire pour d'autres acteurs.

« Cette entreprise a été fondée sur l'idée que les déchets plastiques pouvaient servir à quelque chose d'utile, à savoir protéger des vies, des biens et des infrastructures. En 1976, on ne parlait pas encore d'économie circulaire ; on appelait simplement ça du bon sens », a déclaré Jonathan Pearce, PDG de Centriforce.

« L'avenir de l'entreprise s'annonce extrêmement prometteur, alors que nous nous implantons dans de nouvelles zones géographiques, développons de nouveaux produits et contribuons à la concrétisation de la neutralité carbone de notre planète. »

La feuille de route de l'entreprise visant la neutralité carbone d'ici 2026 prévoit une réduction de plus de 70 % des émissions de CO₂ grâce à des mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique sur son site de Liverpool.

Alors que l'Europe développe ses infrastructures d'énergies renouvelables nécessaires pour atteindre ses objectifs climatiques, Centriforce est idéalement placée pour contribuer à la protection de l'ensemble des câbles et canalisations souterrains du continent et participer à l'énergie propre du futur.