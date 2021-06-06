Cистема накопления энергии Huawei получает престижные сертификаты TÜV Rheinland

Германия является одним из крупнейших рынков накопления энергии в Европе и занимает ведущее положение в мире в области применения систем накопления энергии, контроля качества и научно-исследовательских работ. Стандарт накопления энергии 2PfG 2511, разработанный и выпущенный компанией TÜV Rheinland, а также стандарт систем накопления энергии VDE-AR-E 2510-50, выпущенный компанией VDE, являются первыми подобными стандартами для проведения всеобъемлющей оценки систем накопления энергии. Эти стандарты охватывают большинство рисков безопасности, связанных с системами накопления энергии, и устанавливают строгие технические требования и условия испытаний с точки зрения электрической безопасности, безопасности батарей, электромагнитной совместимости, функциональной безопасности, управления энергопотреблением, безопасности перевозок и воздействия на окружающую среду. Таким образом, данные стандарты обеспечивают возможность выхода на рынок только безопасных и высококачественных систем накопления энергии.

Серия LUNA2000 (LUNA2000-15-S0, LUNA2000-10-S0, LUNA2000-5-S0), предназначенная для использования в качестве модульной системы, ориентирована на функциональную безопасность ее электрических, аккумуляторных батарей, функциональных характеристик, тепловых компонентов, а также совместимость с системами управления зданием и электронными системами контроля. Таким образом, эти серии могут быть адаптированы для широкого круга пользователей и рынков. Серия продуктов Huawei LUNA2000 не только удовлетворяет требованиям немецких и других рынков ЕС, но и имеет право выхода на другие рынки мира.

«Huawei — ведущая компания в сфере интеллектуальных фотоэлектрических систем и систем накопления энергии. Ее продукция прошла сертификацию 2Pfg 2511 и VDE-AR-E 2510-50 для систем накопления энергии и соответствует самым строгим сертификационным стандартам в мире. Это означает, что компания Huawei официально преодолела самый требовательный порог выхода на мировой рынок энергохранилищ»,— заявил Ли Вэйчун, руководитель бизнес-сегмента международного подразделения силовой электроники и генеральный директор по коммерческой продукции и продукции для солнечной энергетики в Большом Китае компании TÜV Rheinland, на церемонии во время SNEC.

«Германия имеет очень высокие стандарты с точки зрения применения и коммерциализации систем накопления энергии, они гораздо строже, чем стандарты других регионов. По мере получения компанией Huawei этого сертификата, предоставляющего доступ на немецкий рынок, расширение нашего глобального рынка теперь будет развиваться еще более быстрыми темпами. Это стало еще одной вехой в нашем партнерстве», — отметил в своей речи вице-президент Huawei Smart PV Чжоу Тао.

В будущем компания Huawei продолжит сотрудничество с компанией TÜV Rheinland в целях объединения передового международного опыта с китайским рынком и дальнейшего расширения их углубленного сотрудничества в интересах ключевых рынков накопления энергии, таких как Европа, Китай и Япония.

Информация о компании Huawei

Компания Huawei, основанная в 1987 году, является одним из ведущих мировых поставщиков умных устройств и продукции для информационно-коммуникационной инфраструктуры. В компании работают более 194 тыс. сотрудников, ее деятельность ведется более чем в 170 странах и регионах, охватывая более трех миллиардов человек по всему миру. Концепция и миссия Huawei заключаются в том, чтобы сделать цифровые технологии доступными для любой категории потребителей с целью создания полностью взаимосвязанного интеллектуального мира. Для этого компания стремится содействовать повсеместному подключению связи и равному доступу к сетям; привносить облачный и искусственный интеллект во все уголки земли, чтобы обеспечить превосходные вычислительные мощности там, где это необходимо, когда это необходимо; создавать цифровые платформы, помогающие всем отраслям и организациям стать более гибкими, эффективными и динамичными; переосмысливать пользовательский опыт в области искусственного интеллекта, делая его более персонализированным для людей во всех аспектах их жизни, независимо от того, находятся ли они дома, в офисе или по дороге. Более подробная информация представлена на сайте Huawei по адресу:www.huawei.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1526221/image_5003324_37675024.jpg

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei