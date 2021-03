Clariant et Mibcon NDC s'associent pour automatiser la prévision et l'analyse du coût des produits

Clariant et Mibcon NDC signent un accord de coopération pour améliorer et automatiser le processus de prévision du coût des produits en coopérant au développement d'une application SAP standardisée pour l'industrie manufacturière.

- L'accord signé aujourd'hui renforcera la collaboration sur le développement d'une application de prévision et d'analyse du coût des produits SAP pour l'industrie manufacturière.

- Le projet commun envisagé par Clariant et mis en œuvre par Mibcon NDC a pour objectif de travailler en permanence sur l'innovation et l'amélioration des processus et de partager les connaissances obtenues dans le domaine du calcul du coût des produits avec des pairs de l'industrie manufacturière.

PRAGUE, 9 mars 2021 /PRNewswire/ -- Clariant, une entreprise de chimie de spécialité, et Mibcon NDC, un partenaire platine SAP qui se concentre sur la gestion et l'analyse des performances de l'entreprise, ont signé un accord de coopération pour renforcer leur collaboration sur le développement d'applications basées sur la prévision des coûts des produits SAP pour l'industrie manufacturière et leur objectif de le commercialiser auprès d'autres leaders du secteur. Les entreprises mettent en commun leur savoir-faire industriel et leurs capacités de cloud computing pour créer des prévisions de coûts de produits précises et en temps réel, avec des rapports transparents utilisant les analyses SAC.



« Les coûts des produits sont particulièrement complexes dans l'industrie chimique, avec des processus de production à plusieurs étapes qui impliquent un grand nombre de matériaux et des réactions spécifiques. Imaginez que vous essayez de prévoir des marges précises sur les produits sur une base mensuelle pour plus de 20 000 produits finis fabriqués à partir de 50 000 matériaux », a déclaré Markus Mirgeler, directeur de la production chez Clariant.



Clariant et Mibcon NDC ont développé une solution de calcul du coût des produits qui permet un calcul instantané pour un portefeuille entier, y compris les exigences spécifiques de changement de masse, telles que les prévisions de prix. Cette étape est particulièrement importante étant donné que l'application a été mise en œuvre et utilisée avec succès dans les plus de 70 sites de Clariant dans le monde. Depuis la mise en œuvre, Clariant est en mesure de calculer instantanément l'impact des changements de prix futurs des matières premières sur les produits finis, ce qui permet de prendre plus rapidement les décisions de prix nécessaires sur des marchés volatils.



« La solution mise en œuvre permet une simulation complète du portefeuille, également de différents scénarios, en quelques minutes et peut donc être réalisée de manière ad hoc à tout moment, alors qu'auparavant il fallait plusieurs jours pour une seule analyse avec les outils précédents », a déclaré Robert Vultier, Senior Category Manager des achats chez Clariant.



L'accord signé entre les entreprises se concentre sur l'innovation et l'amélioration continues de l'application. Les processus mis en œuvre pour Clariant couvrent actuellement le calcul du coût des produits de bout en bout et la simulation du coût des produits finis à partir des prévisions d'achat. En outre, les simulations de nomenclatures, les changements de masse ou le remplacement de matériaux sont des éléments supplémentaires des fonctionnalités standard déjà développées. L'étape suivante de la feuille de route des produits est l'analyse des risques des fournisseurs, basée sur la gestion holistique des risques et la prévision de l'empreinte CO2 de l'ensemble du processus de production, qui ont été primées par Clariant.



« Bientôt, nous organiserons des webinaires et des présentations présentant l'étude de transformation complète de Clariant et la feuille de route du produit afin de présenter cette application à un public plus large », a déclaré Vladislav Štefaňák, directeur général de Mibcon NDC.

MIBCON NDC est le leader de la mise en œuvre de la solution SAP Analytics Cloud en Suisse et l'un des principaux acteurs en Allemagne et en Autriche.

En 2020, MIBCON NDC a géré une croissance intensive d'environ 40 %. L'équipe expérimentée a réalisé plus de 90 projets dans le domaine de la BI/EPM en utilisant des solutions cloud et sur site SAP. Les solutions de Mibcon sont utilisées par des entreprises internationales, dans différents secteurs industriels, notamment les assurances, la pharmacie, les télécommunications, la banque, l'automobile, le sport, la vente au détail et l'alimentation et les boissons. Par exemple, Mibcon NDC a déployé la solution à l'OIM de l'ONU pour 178 pays. Le résultat de ces activités est la remise des SAP Quality Awards pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et la médaille d'or 2016 pour le meilleur projet SAP dans la région EMEA.

Afin de tirer parti et de partager l'expérience de Mibcon en matière de SAP Analytics Cloud, de SAP Cloud Platform et de SAP Data Warehouse Cloud, Mibcon NDC est également le créateur de la formation pour SAP Education en tant que partenaire de SAP Curriculum.

