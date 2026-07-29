Clarke Energy renforce la résilience énergétique de Capraci en Côte d'Ivoire grâce à un projet de trigénération

Clarke Energy a été sélectionnée par Capraci pour concevoir et livrer une centrale de trigénération de 4 MW alimentée au gaz naturel à Abidjan.

Ce projet renforcera la sécurité énergétique tout en optimisant les coûts d'exploitation et en améliorant les performances environnementales.

La solution permettra de produire simultanément électricité, chaleur et froid afin de maximiser l'efficacité globale du site.

ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Clarke Energy, une entreprise du groupe Rehlko et spécialiste des solutions énergétiques décentralisées, a été retenue par Capraci pour réaliser une centrale de trigénération de 4 MW alimentée au gaz naturel sur son site de production d'Abidjan. Le projet permettra d'améliorer la sécurité énergétique, de réduire les coûts d'exploitation et de soutenir les objectifs environnementaux à long terme de Capraci, l'un des principaux fabricants de pâtes alimentaires en Côte d'Ivoire.

Clarke Energy fournira une centrale de trigénération de 4 MW alimentée par les moteurs à gaz Jenbacher d'INNIO.

« Ce projet incarne parfaitement notre mission : accompagner lles industriels africains avec des solutions énergétiques performantes, fiables et durables. Nous ne livrons pas simplement une centrale ; nous apportons un levier de compétitivité à long terme », a déclaré Jacques Soulayrac, Directeur Général France & Afrique chez Clarke Energy.



La centrale de trigénération sera alimentée par des moteurs à gaz Jenbacher du groupe INNIO. Clarke Energy, distributeur agréé des moteurs à gaz Jenbacher d'INNIO, assurera la conception et la fourniture des équipements périphériques de la centrale (« balance of plant »). Conçus pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus contraignants , ces moteurs sont développés pour fonctionner durablement avec un taux d'utilisation élevé, supporter d'importantes contraintes thermiques et s'adapter à des combustibles dont la qualité peut varier, garantissant ainsi une haute disponibilité et une continuité opérationnelle. Grâce aux performances robustes, de ces moteurs, Capraci bénéficiera d'une énergie stable, efficace et prévisible pour accompagner le développement de ses activités.

La nouvelle installation produira de l'électricité, de la chaleur et du froid à partir d'une seule source d'énergie, permettant à Capraci d'améliorer significativement sa performance énergétique globale. Un système de récupération thermique haute efficacité produira de l'eau surchauffée à 130 °C, utilisée directement dans la fabrication des pâtes alimentaires, tandis qu'un groupe à absorption fournira de l'eau glacée à 11 °C pour les besoins de refroidissement du site. Ensemble, ces fonctions intégrées optimiseront la production, réduiront les émissions et amélioreront l'efficacité énergétique de l'usine.

Au–delà de l'installation, Clarke Energy assurera l'exploitation et la maintenance de l'équipement dans le cadre d'un contrat de service à long terme garantissant : Une performance continue, une haute disponibilité et un accompagnement technique durable. « Ce partenariat s'inscrit dans une vision de long terme. Notre objectif est d'assurer la fiabilité des installations et la sérénité d'exploitation de Capraci », ajoute Jacques Soulayrac.

Cet investissement s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des infrastructures industrielles en Côte d'Ivoire et renforce la position de Clarke Energy en tant que partenaire de référence pour les solutions énergétiques à haut rendement en Afrique de l'Ouest.

À propos de Clarke Energy

Clarke Energy, une entreprise du groupe Rehlko, est une multinationale spécialisée dans l'ingénierie, l'installation et la maintenance de systèmes d'alimentation électrique décentralisés. En Afrique, Clarke Energy supporte ses clients industriels, les services publics et les entreprises pétrolières et gazières à fournir des solutions énergétiques efficaces, fiables et flexibles, en mettant l'accent sur l'utilisation du gaz et la réduction des émissions.

www.clarke-energy.com

https://www.linkedin.com/company/clarke-energy/.

À propos de Rehlko

Leader mondial de la résilience énergétique, Rehlko propose des solutions énergétiques innovantes qui soutiennent et améliorent la vie quotidienne dans les domaines de l'énergie domestique, des systèmes énergétiques industriels et des technologies de motorisation, grâce au contrôle, à la résilience et à l'innovation. S'appuyant sur la force de son portefeuille d'activités — Power Systems, Clarke Energy, Home Energy et Engines — ainsi que sur plus d'un siècle de leadership industriel, Rehlko fournit de l'énergie là où et quand le réseau électrique ne le peut pas. Rehlko va au-delà de la simple fonctionnalité et de la reprise après incident pour contribuer à améliorer la vie des personnes et des communautés, tout en construisant un avenir énergétique plus durable et plus résilient.

Pour en savoir plus, consultez rehlko.com.