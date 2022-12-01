Clear, Footballco & Mindshare Ortaklığında Futbolun 'İlklerini' Kutlamak İçin İlk Hatıra Futbol NFT'sini tanıttı

İSTANBUL, 1 Aralık 2022 /PRNewswire/ -- Clear, insanlara sağlıklı düşünebilmeleri ve hayatın en büyük zorlukları karşısında en iyi benlikleri olma özgüvenine sahip olmaları konusunda ilham verme misyonunun bir parçası olarak, dünyanın en çok izlenen futbol karşılaşmalarından tarihi anları yakalamak için küresel futbol içeriği ve medya şirketi, Footballco ve Mindshare ile işbirliği yaptı. Futbolseverler, ilham verici 22 futbol ilkinden gerçek zamanlı olarak oluşturulacak Clear'ın ilk NFT'si ile tarihi bir olaya tanıklık edecek.

Clear, Footballco'nun küresel futbol medyası markası GOAL desteğiyle ve Stats Perform'u kullanarak futboldaki 22 parlak anı kutlayacak. Sahada gerçekleşen her bir tarihi futbol anı, etkileşimli bir mozaik parçayla 'İlklerin Forması'nı oluşturacak. Taraftarlar bu formaların gerçek zamanda oluşturulmasını izlemek için theshirtoffirsts.goal.com adresini ziyaret edebilir.

Bu girişim Clear'in baskı ve zorluklardan etkilenmeden, kafalarında kepek ve anksiyete olmadan ellerinden gelenin en iyisini yapabilecek bir nesil oluşturma arzusunun bir parçasıdır. Kepek gibi saç derisi sorunları, endişe ve güven kaybıyla ilişkilendirilmiştir. Bu, Clear'ın rakipsiz 3 kat kepek önleme gücü* sunan Clear Men'i ile kırmayı hedeflediği bir döngüdür. Böylece herkes en iyi benliği olma konusunda net bir özgüvene sahip olabilir.

Clear Küresel Marka Başkanı Mohamed Elsharkawky, "Anksiyete ve kendinden şüphe etmenin gençlerin hedeflerine doğru adım atmalarını engelleyebileceğinin bilincindeyiz. Önümüzdeki aylarda tüm gözler uluslararası futboldayken, dünyanın bu en çok izlenen spor etkinliklerinden birini sağlıklı düşünme ve öncü başarılar elde etme becerisini sergilemiş kişileri kutlamak için bir fırsat olarak gördük. Bu inanılmaz anları öne çıkararak, gençlerin zorlukların üstesinden gelmeleri ve kendi 'ilklerini' yaratmaları için ilham almalarını umut ediyoruz." dedi.

Şimdiye kadar, Clear büyük erkek turnuvalarında gol kaydeden, 21. yüzyılda doğmuş ilk oyuncuyu ve arka arkaya kazanan ilk Suudi Arabistanlıyı kutladı. Turnuva ilerledikçe daha fazla futbol ilki belirlenecek.

Turnuvadan sonra, 22 oyuncu, koç veya hakeme fiziksel bir forma ve benzersiz bir NFT olarak kullanma seçeneğinden oluşan Clear x GOAL 'İlklerin Forması' Ödülü verilecek.

Şanslı bir taraftara da fiziksel bir 'İlklerin Forması' verilecek. 'İlklerin Forması' tamamlandıktan sonra, Brezilya, Vietnam ve Suudi Arabistan'daki futbolseverler formayı nasıl kazanacaklarını öğrenmek için GOAL Facebook sayfasını ziyaret edebilecek. Yarışma 31 Aralık 2022 saat 17:00'de (GMT) sona erecek.

Clear, marka elçisi Cristiano Ronaldo ortaklığında ve 2022 Dünya Futbol Kupası'nda Türkiye ampute milli futbol takımının resmi ortağı olarak futbolu tutarlı bir şekilde savunuyor. Clear bu çabalar sayesinde insanların en iyi performanslarını sergilemeleri için elzem olduğuna inandığı, cesaret, mertlik, odaklanma, yaratıcılık, vizyon ve inanç gibi bir dizi niteliği desteklemeye devam ediyor. Clear'ın 'İlklerin Forması' ile kutlayacağı 22 harika futbol anı bu özelliklerin örneği olacak.

Clear Hakkında

1975 yılında piyasaya sürülen Clear'ın tek bir hedefi vardır: Tüketicilerine en etkili kepek çözümünü sağlamak. O zamandan beri dünyada başarıdan başarıya koşmak için yola koyulduk ve sürekli geliştik. Clear olarak, zirvede kalmanın ancak kişiliğinize tam bir güven duyduğunuzda mümkün olduğunu biliyoruz. İşte bu yüzden formülasyonlarımız size rakipsiz 3x kepek karşıtı performansı sunmak için tasarlandı. Böylece sıfır kepek ve saç derisi sorunu yaşayacağınız garantisine sahip oluyorsunuz. Artık en iyi halinizde olacağınıza güvendiğinizden daima zirvede kalabilirsiniz.

Footballco Hakkında

Dünyanın önde gelen futbol içeriği ve medya şirketi Footballco, topluluk markaları Mundial, INDIVISA ve NXGN ile web-video oynatıcı FC player'ın yanı sıra dört yayıncı Voetbalzone, Calciomercato, Kooora Spox ve dünyanın en büyük futbol yayıncısı olan GOAL'u yönetmektedir. Portföyü sayesinde Footballco, web, uygulamalar, e-posta, sosyal medya, podcastler, video ve daha fazlası üzerinden ayda 640 milyondan fazla futbolsevere erişir. Footballco'nun çoğunluk hissesi, ABD özel sermaye devi TPG'nin bir iştiraki olan Integrated Media Company'ye (IMC) aittir. DAZN Group ise azınlık hissesini elinde tutuyor.

Mindshare Hakkında:

Mindshare, dönüşüm çağında müşterileri için İyi Büyümeyi hızlandıran bir medya hizmetleri şirketidir. İyi Büyüme, kalıcı ve sürdürülebilir olmanın yanı sıra, toplumu ve dünyayı daha iyiye doğru biçimlendirmeye de yardımcı olan iş büyümesidir. Tüketicileri ve motivasyonlarını daha iyi anlamak için veri bilimi ve davranışsal bilimi birleştiren Tam İnsan Zekasını kullanarak müşterilerimiz için İyi Büyümeyi hızlandırıyoruz ve medyanın kasıtlı kullanımı yoluyla bu zekaya göre hareket ederek markaları ortak değerleri etrafında tüketicilerle ilişkilendiriyoruz. WPP tarafından amaca göre oluşturulan ilk şirketiz. Bugün 10.000 çalışanımızla 86 ülkede 116 ofiste faaliyet gösteriyor, müşterilerimiz, çalışanlarımız, sektör ve dünya için iyi büyümeyi teşvik ediyoruz.

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SOURCE CLEAR